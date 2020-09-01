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вторник, 01 сентября 2020 13:58

Местные выборы могут повлечь дополнительные каникулы в школах

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Местные выборы могут повлечь дополнительные каникулы в школах
Фото: pixabay.com

Во время местных выборов, которые запланированы на 25 октября, для школьников могут сделать дополнительные мини-каникулы. Чтобы избирательный процесс был максимально комфортный и безопасный для здоровья.

Об этом сказал Максим Степанов, министр здравоохранения.

"Если вы спрашиваете о школах, то мы понимаем, что надо делать дополнительные небольшие каникулы. Чтобы для заседания комиссий и подсчета голосов было достаточно времени", - отметил Степанов.

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Министерство здравоохранения совместно с Центральной избирательной комиссией разрабатывают алгоритм проведения местных выборов в условиях эпидемии коронавируса.

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