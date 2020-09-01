Минздрав и ЦИК разрабатывают механизм выборов в условиях эпидемии

Начинается подготовка к местным выборам. Фото: Децентрализация

Министерство здравоохранения совместно с Центральной избирательной комиссией разрабатывают алгоритм проведения местных выборов в условиях эпидемии коронавируса.

"Мы сейчас отрабатываем с Центральной избирательной комиссией, как разработать такие методы и такой процесс проведения выборов, чтобы он был максимально безопасен - как для членов комиссий, так и для избирателей, которые будут приходить на участки. Каким образом обеспечить осуществление своих конституционных прав людьми, которые будут находиться на самоизоляции или на лечении дома", - министр здравоохранения Максим Степанов сказал в эфире программы "Свобода слова".

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября 2020 года.

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ЦИК назначила начало политического процесса на 5 сентября.