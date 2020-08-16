Мэр украинского города пошел на самоизоляцию

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий находится на самоизоляции
Он контактировал с больным коронавирус. Об этом сообщил на своей странице в Facebook.
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"Сообщаю, что в соответствии со стандартами медицинской помощи при коронавирусной болезни я начинаю самоизоляцию как контактное лицо по подтвержденным случаем COVID-19 и буду находиться под наблюдением. В решении важных вопросов жизнедеятельности города буду участвовать дистанционно", - написал мэр.
В мае коронавирус обнаружили у заместителя мэра Кременчуга Дмитрия Кравченко. Он был госпитализирован в инфекционное отделение больницы "Кременчугская" и, наконец, преодолел болезнь.
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