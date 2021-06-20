Мэр Мариуполя хочет установить над городом "Железный купол" за деньги США

"Железный купол" в Мариуполе хочет установить мэр города. Фото: Reuters

В Мариуполе хотят установить аналог израильской системы противоракетной обороны "Железный купол".

"В июле-августе специалисты из Израиля обещали приехать с визитом в Мариуполь. Мы знаем стоимость этого проекта. Но мы знаем, что правительство США регулярно помогает в усилении обороноспособности Украины и выделяет финансовый ресурс. Давайте из этих 300 млн евро или долларов направим часть на безопасность полетов в Мариуполь", - сказал мэр города Вадим Бойченко, информирует "Мариупольское ТВ".

Он считает, что "Железный купол" станет гарантией безопасности в городе. Также наличие противоракетной обороны обеспечит безопасность авиаполетов, которые могут открыть после реконструкции аэропорта в Мариуполе.

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"Мы сможем открыть побережье Азовского моря для всей Украины. Нужно открывать внутренние рейсы, чтобы Мариуполь связать с Киевом, Львовом, Одессой, всей Украины", - добавил мэр города.

"Железный купол" - это мобильная всепогодная система противовоздушной обороны, разработанная в Израиле для защиты от вражеских ракетных ударов. Система способна перехватывать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные с расстояния от 4 до 70 км.