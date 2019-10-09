Мендель извинилась в Twitter

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель извинилась за сообщение в соцсети. Фото - ТСН

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель извинилась за неправильное написание названия столицы Украины на английском языке.

"Kyiv not Kiev", - написала Мендель в микроблоге в Twitter.

Добавила, что виновата, поскольку не поменяла написание названия столицы Украины в недавней цитате.

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"Виновна. Все мои твиты говорят только об украинской версии написания Киева. Я лично всегда подчеркивала это для всех СМИ, в которых я работала. Прошу прощения у всех, чьи чувства были оскорблены, когда я не изменила цитату", - добавила пресс-секретарь Зеленского.

Речь идет о недавнем сообщение Мендель в Twitter за 6 октября. В нем она рассказала об интервью Зеленского корейскому изданию.