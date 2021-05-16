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воскресенье, 16 мая 2021 18:25

"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua

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Gazeta.ua предлагает вспомнить прошедшую неделю в самых громких цитатах.

Минус Медведчук. Он был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество в ущерб стране. Будут еще минусы, пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами, -


заявил президент Владимир Зеленский. Так отреагировал на дело против одного из лидеров партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. Его подозревают в госизмене. На этой неделе суд отправил нардепа под круглосуточный домашний арест. Медведчуку одели электронный браслет.

Автор: facebook.com/zelenskiy95
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Также на этой неделе глава государства записал видеообращение. В нем анонсировал проверку, которая начнется в Конча-Заспе. Проверять будут документацию на основе которой в заповедной зоне проживают бывшие чиновники, прокуроры, судьи.

"Проведем аудит, кто и на каких основаниях там проживает. Затем начнем великое переселение этих народов", - заявил Зеленский.


Медведчук - фашистский дьявол. Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман, ОПЗЖ - на нары. Вы все погибнете в аду, -

кричал журналист Богдан Кутепов нардепам от ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу и Илье Киве, которые пришли под Офис генпрокурора защищать подозреваемого в госизмене однопартийца Виктора Медведчука.

Кутепов спародировал Вадима Рабиновича, который в феврале этого года с трибуны Верховной Рады обозвал президента Владимира Зеленского "фашистским дьяволом". Так отреагировал на введенное в действие решение СНБО о закрытии трех телеканалов - NewsOne, ZIK и "112 Украина".

В течение последних двух дней правоохранители и налоговики буквально кошмарят столичную власть. Такого не было в Украине даже в махровые времена Януковича. Врываются на коммунальные предприятия, домой к руководителям. Это какие-то налеты, -

заявил мэр Киева Виталий Кличко. Так отреагировал на обыски, которые правоохранители провели в КГГА. В прокуратуре и СБУ заявление о давлении опровергают. Говорят, что разоблачили нелегальную схему к которой причастны городские чиновники. Мол, они "крышевали" нелегальную торговлю в подземных переходах столицы. За это получали миллионные прибыли.


Вы хотите сказать, что я русский агент? Вы только что получили иск. Я вас засужу, -

заявил на ток-шоу "Право на власть" журналист Дмитрий Гордон. Поссорился с экснардепом Татьяной Чорновол. Конфликт между ними разгорелся на фоне заявлений Гордона о том, что в 2014 году руководство Украины договорилось с Владимиром Путиным о сдаче Мариуполя. Татьяна Чорновол опровергла это заявление.

Адвокаты пятого президента Петра Порошенко заявили, что готовы в ближайшее время подать в суд на Дмитрия Гордона за клевету.

"Буду счастлив судиться с Порошенко", - заявил Гордон.

Норма о праве каждого украинца на бесплатные два гектара земли является фикцией и самообманом, который придумали чиновники, чтобы сформировать коррупционную составляющую. Два гектара для 40 миллионов украинцев - это 80 миллионов гектаров. У нас нет столько земли, -

сказал министр аграрной политики Роман Лещенко.

Я обалдела. Не могла поверить, что такой человек является студентом университета. Считаю, что эта девушка должна понести наказание. Это дело СБУ. Потому, что она говорила о территориальной целостности Украины, -

сказала заведующая кафедры фольклористики киевского Института филологии Олеся Наумовская о дочери судьи Печерского райсуда столицы Анастасии Тарасюк. На прошлой неделе она выложила видео, где обозвала украинцев "быдлом" и заявила, что все должны смириться с потерей Крыма. После скандала - извинилась.

Непредоставление Украине Плана действий относительно членства в НАТО в 2008 году - стало одной из основных причин, почему Путин развязал войну против Грузии, а затем и против Украины. Если бы его тогда дали, то Путин не решился бы напасть на Грузию. Запад ведет себя примерно так, как вела себя Европа перед Второй мировой - уступки, Мюнхенская конференция 1938 и сама война, -


сказал эксперт по международным отношениям Григорий Перепелица. В интервью Gazeta.ua он проанализировал, почему Украина до сих пор не получила ПДЧ и спрогнозировал, как сотрудничество с партнерами может развиваться дальше.

Думал, на допросе будут пытать. Когда офицер ФСБ достал салфетку, чтобы вытереть мне кровь на подбородке, немного отпустило. Забрали все телефоны. В четыре ночи привезли в СИЗО МВД. А в шесть заорала мелодия гимна - "Союз нерушимый". Это было дно, -

рассказал Роман Сущенко, первый заместитель председателя Черкасского областного совета, бывший пленник Кремля. Вспомнил, как попал в русский плен и проанализировал изменения в Украине, которые произошли при президентстве Владимира Зеленского.


Выступление жены было для поддержки людей, которые являются жертвами режима. В России ущемляется ЛГБТ-сообщество, представители этой культуры. Это мероприятие происходило с широким привлечением меньшинства, которое страдает от Путина, Кадырова, -

так член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко оправдал выступление своей жены, диджейки Анастасии Топольской в Москве 9 мая. Добавил, что скандал который после этого разгорелся - "является местью олигархов".

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"Их цель - это задеть меня, а не ее. И таким образом дискредитировать меня. Анастасию надо поддержать. Она популяризирует Украину", - добавил Лещенко.

Я не ужинаю почти никогда. Ужинают дети, муж. Ранее детям готовили отдельно. Сейчас все вместе едим. Есть люди, которые готовят. Мы не спрашиваем, что у нас там есть. Мы не делаем заказов. Что дали - то и съели. Никаких лобстеров. Можно не переживать. Сегодня была яичница и салат. В таком русле мы и живем, -

первая леди Елена Зеленская рассказала о том, как питается семья президента. Призналась, что никогда особо не занималась приготовлением блюд для семьи.


Аваков - черт, конечно. Сейчас ему политически целесообразно подать в отставку. Или полностью прекратить преследование патриотически-волонтерского движения. Это как минимум, -

заявил музыкант Андрей Антоненко, который провел в СИЗО 504 дня и на прошлой неделе был выпущен под домашний арест.


Вместе с детским врачом Юлией Кузьменко и военным медиком Яной Дугарь, он подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, который погиб в июле 2016-го.Был подорван в автомобиле.

Мы в тайном режиме рассматривали вопрос о создании кибервойск в нашем государстве. И это решение поддержано единогласно 21 членом Совета нацбезопасности, которые присутствовали. Я думаю, что в ближайшее время будет указ президента, и об этом вы узнаете от президента, -

сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в программе "Свобода слова Савика Шустера". Также он рассказал, что Украина ввела санкции против более 500 воров в законов.


В Первой лиге уже будет "Металлист", а не нынешний "Металл". Команда будет другой. Я уже думаю о еврокубках. Бюджет будет достаточно чтобы играть в Лиге Европы. Или, дай Бог, в Лиге чемпионов, -

заявил украинский бизнесмен Александр Ярославский. Анонсировал возвращение харьковского футбольного клуба "Металлист" со следующего футбольного сезона, который начнется летом.

Ярославский был президентом "Металлиста" с 2005-го до 2012 года. Потом продал его Сергею Курченко. Впоследствии клуб обанкротился.

На прошлой неделе самые громкие цитаты были сделаны Андреем Антоненко, Антоном Геращенко, Андреем Шевченко. Также ветеран Второй мировой войны Евгений Котов вспомнил, как его мобилизовали в Красную армию. А столичный нарколог Валерий Сергиенко высказался о людях, которые имеют алко-зависимость. Более подробно с цитатами, которые всколыхнули Украину на прошлой неделе можно ознакомиться по этой ссылке.

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