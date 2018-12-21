Медведчук формирует пророссийскую сеть, которую может использовать в любой момент - волонтер

 
Ексклюзивы
1/5
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 576
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Просмотров: 1755
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 756
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 990
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 657
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 4005
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 252
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 2052
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 4014
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 5130
Фото
Все фото
11
7
32
14
3
Показали лучшие елочки Украины
Показали лучшие елочки Украины
Министры обороны Украины и Великобритании вышли в море на боевом катере
Министры обороны Украины и Великобритании вышли в море на боевом катере
ВСУ передали большую партию оружия и танков
ВСУ передали большую партию оружия и танков
Украина получила первые вертолеты Airbus: будут патрулировать море и спасать людей
Украина получила первые вертолеты Airbus: будут патрулировать море и спасать людей
Женщина продает грязное белье, чтобы спасать бездомных котов
Женщина продает грязное белье, чтобы спасать бездомных котов
Видео
Все видео
Медведчук формирует пророссийскую сеть, которую может использовать в любой момент - волонтер
Медведчук формирует пророссийскую сеть, которую может использовать в любой момент - волонтер
Министр обороны Британии вышел в море под Одессой
Министр обороны Британии вышел в море под Одессой
На рождественской ярмарке прогримел взрыв, есть пострадавшие
На рождественской ярмарке прогримел взрыв, есть пострадавшие
Показали видео, как пассажир маршрутки вылез на крышу
Показали видео, как пассажир маршрутки вылез на крышу
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Интервью
1/5
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 576
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 756
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1494
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2448
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1611
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
22 декабря 2018
Просмотров: 648
Проголосуй, щоб не було соромно
– Это ужас! Страшный сон моих праотцов – Грузией управляет женщина, – таксист-грузин не стримує емоцій. – А если война? ...
суббота, 22 декабря 2018 20:23

Медведчук формирует пророссийскую сеть, которую может использовать в любой момент - волонтер

1 Комментировать
Медведчук формирует пророссийскую сеть, которую может использовать в любой момент - волонтер
Роман Синицын: Медведчук собирал свой бизнес и получал влияние еще будучи руководителем администрации президента Кучмы. Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Медведчук является самой опасной фигурой в украинской политике.

Говорит в интервью журналу "Країна" волонтер Роман Синицын.

"Он контролирует огромное количество общественных структур и политических партий. Нет холдинга Медведчука. Но он собирал свой бизнес и получал влияние еще будучи руководителем администрации президента Кучмы. Его актив наращивался длительное время, но структуру, уверен, даже СБУ до конца не понимает.

Не скрывает пророссийскую позицию. Еще до 2010 года говорил, что нам нужна федерация. Продолжает эту линию на примере ДНР и ЛНР. Ездит в Москву. Я так понимаю, за деньгами и по указаниям. Параллельно ведет здесь бизнес. Медведчук вкладывает немало ресурсов в общественный сектор, особенно в восточных и южных областях. Екатерина Гандзюк исследовала, как финансируемые Медведчуком пророссийские силы мимикрировали под организации по защите животных и ОСМД. 2014-го в Херсоне они качали про "русскую весну". В случае обострения их могут использовать любым образом", - объясняет Роман Синицын.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кремль готовит наступление - эксперт

Непонятно, почему кум Путина нет имеет проблем с нынешней властью в Украине, говорит волонтер.

"Последний аргумент - Медведчук является переговорщиком по обмену пленными. Но последний состоялся год назад. Две сотни наших сидят в России, ДНР и ЛНР. Некоторые бойцы в плену с 2014-го. Их нужно освобождать. Но при чем здесь Медведчук? То же можно сказать про Рината Ахметова. Есть достоверная информация, что он спонсировал боевиков. Возможно, защищал свои активы. Но в 2014-м в Донецкой он имел абсолютную власть и ничего не сделал. В итоге не выиграл от истории с ДНР. Но сейчас прекрасно чувствует себя в Киеве. Его состояние растут (с начала года по состоянию на июнь увеличились на $1,3 млрд - до 5,7 млрд, по данным Bloomberg. - Gazeta.ua)", - добавляет он.

Полное интервью с Романом Синицын читайте в журнале "Країна" от 27 декабря.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Медведчук формирует пророссийскую сеть, которую может использовать в любой момент - волонтер». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
декабря

Из Библии убрали все упоминания о спиртных напитках

Самое читаемое
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
13
 Просмотров: 69722
Показали, как выглядит &quot;мертвая зона&quot; оккупированного Донецкая
Показали, как выглядит "мертвая зона" оккупированного Донецкая
14
 Просмотров: 44913
Какими увидели гуцулов европейские фотографы в начале ХХ века - подборка фото
Какими увидели гуцулов европейские фотографы в начале ХХ века - подборка фото
14
 1 Просмотров: 34287
ВСУ передали большую партию оружия и танков
ВСУ передали большую партию оружия и танков
32
 1 Просмотров: 24606
Пышногрудая девушка ринга без белья прикрыла интимные места сеткой
Пышногрудая девушка ринга без белья прикрыла интимные места сеткой
34
 Просмотров: 20007
Общество
Контрактника приговорили к тюрьме за дезертирство
Контрактника приговорили к тюрьме за дезертирство Просмотров: 891
Сколько бронетехники получила украинская армия за 2018 год
Сколько бронетехники получила украинская армия за 2018 год Просмотров: 2088
На границах с Польшей образовались очереди
На границах с Польшей образовались очереди Просмотров: 621
"2018 стал для меня худшим" - звезда "Иронии судьбы" рассказала о личной жизни
"2018 стал для меня худшим" - звезда "Иронии судьбы" рассказала о личной жизни Просмотров: 981
Министр обороны Британии вышел в море под Одессой
Министр обороны Британии вышел в море под Одессой
 Просмотров: 630
Больше всего комментируют
20
Патриарх Кирилл обвинил Вселенский патриархат в агрессии
18
Митрополит Епифаний прокомментировал переименование УПЦ МП
7
Украина получила новые боевые вертолеты
7
В парламенте зарегистрировали законопроект об объявлении войны России
6
Разведка США: РФ испытала гиперзвуковую ракету, от которой мы не можем защититься
Голосов: 31189
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua