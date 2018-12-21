Медведчук формирует пророссийскую сеть, которую может использовать в любой момент - волонтер

Роман Синицын: Медведчук собирал свой бизнес и получал влияние еще будучи руководителем администрации президента Кучмы. Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Медведчук является самой опасной фигурой в украинской политике.

Говорит в интервью журналу "Країна" волонтер Роман Синицын.

"Он контролирует огромное количество общественных структур и политических партий. Нет холдинга Медведчука. Но он собирал свой бизнес и получал влияние еще будучи руководителем администрации президента Кучмы. Его актив наращивался длительное время, но структуру, уверен, даже СБУ до конца не понимает.

Не скрывает пророссийскую позицию. Еще до 2010 года говорил, что нам нужна федерация. Продолжает эту линию на примере ДНР и ЛНР. Ездит в Москву. Я так понимаю, за деньгами и по указаниям. Параллельно ведет здесь бизнес. Медведчук вкладывает немало ресурсов в общественный сектор, особенно в восточных и южных областях. Екатерина Гандзюк исследовала, как финансируемые Медведчуком пророссийские силы мимикрировали под организации по защите животных и ОСМД. 2014-го в Херсоне они качали про "русскую весну". В случае обострения их могут использовать любым образом", - объясняет Роман Синицын.

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Непонятно, почему кум Путина нет имеет проблем с нынешней властью в Украине, говорит волонтер.

"Последний аргумент - Медведчук является переговорщиком по обмену пленными. Но последний состоялся год назад. Две сотни наших сидят в России, ДНР и ЛНР. Некоторые бойцы в плену с 2014-го. Их нужно освобождать. Но при чем здесь Медведчук? То же можно сказать про Рината Ахметова. Есть достоверная информация, что он спонсировал боевиков. Возможно, защищал свои активы. Но в 2014-м в Донецкой он имел абсолютную власть и ничего не сделал. В итоге не выиграл от истории с ДНР. Но сейчас прекрасно чувствует себя в Киеве. Его состояние растут (с начала года по состоянию на июнь увеличились на $1,3 млрд - до 5,7 млрд, по данным Bloomberg. - Gazeta.ua)", - добавляет он.

Полное интервью с Романом Синицын читайте в журнале "Країна" от 27 декабря.