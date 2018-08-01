Медузы "размером с тазик" пугают отдыхающих

Автор: Наталия Прокофьева

В Кирилловке Запорожской области туристы заметили огромных медуз на побережье.

"У нас здесь через день дожди и медузы плавают размером с тазик" - написала отдыхающая Наталья Прокофьева на своей странице в Facebook.

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Как сообщает "Верже", экологи связывают эти явления с природными и промышленными изменениями, которые происходят в море.

"Экологическая ситуация в Азовском море постепенно улучшается, все меньше фиксируется случаев вредных выбросов продуктов жизнедеятельности человека и промышленности в воду. С начала XXI века соленость Азовского моря стала постепенно увеличиваться", – говорится в сообщении.

Медузы могут достигать 50-60 см в диаметре и весить до 10 кг. На лопастях располагаются ядовитые стрекательные клетки, однако яд не представляет серьезной опасности для человека. У чувствительных людей при контакте с ротовыми лопастями может возникнуть сильное раздражение, похожее с ожогом крапивой, которое исчезает в течение короткого времени.