Медиков планируют включить в список профессий с обязательной вакцинацией от Covid-19

Медиков включат в списки с обязательной вакцинацией. Фото: Reuters

Медиков также планируют включить в список профессий, для которых обязательна вакцинация от Covid-19.

Делать это нужно не прямо сейчас, а на следующих этапах расширения списка, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Свобода слова на ICTV".

"Бывают такие больницы, где два анестезиолога. Их два. Отстранить их от работы и отделение останавливается. Поэтому мы провели анализ и понимаем, где сейчас невакцинированые медработники. На последующих этапах расширения перечня профессий для которых обязательна вакцинация там появится и медицинский работник. На сегодняшний день у нас вакцинировано более 80%. Экстренка больше, "ковидные" отделения под 100%", - заявил министр.

Минздрав подготовил дополнение к перечню профессий для обязательной вакцинации. Этот приказ пока не вступил в силу. Предлагается дополнить перечень работниками:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги

учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 4 марта 2015 года № 83.

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