Ситуация понемногу стабилизируется, но смертность нас еще будет догонять - Ляшко

Ляшко объяснил смертность от коронавируса. Фото: Украинская правда

Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине несколько стабилизировалась. Однако смертность так быстро не спадет.

На прошлой неделе количество инфицированных за сутки достигало 27 тысяч. Среди них лишь 4% вакцинированных людей. Госпитализации требуют только 3 – 5% привитых, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на "Свобода слова" на ICTV.

Впервые за последние 10 недель количество госпитализированных уменьшилось.

"Это позитивный сигнал, что мы можем выйти на стабилизацию",– подчеркнул политик.

Но она идет на высоких цифрах. Однако смертность, как сказал министр, еще "будет догонять" по количеству случаев. Будут регистрировать высокие цифры, это общемировая тенденция.

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В статистику смертности попадают не только случаи, которые произошли вследствие коронавируса. Туда добавляют все летальные исходы среди инфицированных. Например, когда случился инфаркт или инсульт. Это устанавливают экспертизы.

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Происходит некоторая стабилизация по показателю госпитализаций: 34,5 тыс. на прошлой неделе и 34,3 тыс. – неделей раньше. 17 областей находятся в "красной" зоне эпидемической опасности. В Херсонской области динамика несколько улучшается, что может позволить региону одним из первых выйти из "красной" зоны.