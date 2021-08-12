Медики объявили голодовку из-за долгов по зарплате

На днях медикам выплатили деньги за март. Фото: zahid.espreso

Во Львовской области 17 сотрудников Сосновской городской больницы - врачи, медсестры и санитарки - объявили голодовку.

На такие шаги медперсонал пошел из-за долгов по заработной плате. Об этом сообщает Еспресо.Захід.

"Мы обращались и к руководителям ОТГ, и к руководству ЛОГА. Ответ один - нет денег, потому что средств Национальной службы здоровья Украины не хватает. Но мы работаем, принимаем пациентов, поэтому наша работа должна оплачиваться", - рассказала врач высшей категории Людмила Ярович.

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Медики, которые объявили голодовку, требуют провести аудит финансовой деятельности больницы. Они уверены, что до такого состояния учреждение доказали путем неэффективного использования денег. На днях им выплатили деньги за март.

"В конце концов, у нас и в размерах заработной платы огромная разница. В администрации оклады в пределах 24-27 тысяч гривен, а у врача высшей категории - чуть больше шести тысяч. Учитывая то, что санитарки имеют оклад меньше минималку и им доплачивают к минимуму, то сейчас практически все сравнялись в зарплате - и санитарки, и медсестры, и врачи. Но и такую ​​мизерную зарплату, оказывается, нечем выплачивать", - добавила Ярович.

Медики заявили, что и во время голодания они продолжат принимать пациентов.

К 2030 году валовой внутренний продукт (ВВП) Украины должна вырасти до более $450 млрд. Это предусмотрено планом Национальной экономической стратегии, которую три месяца назад утвердило правительство. Такая стратегия должна исходить ежегодно на 7% роста реального ВВП. Номинально он будет выше. Таким образом в правительстве обещают утроить доходы каждого украинца.