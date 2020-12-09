Медицинский гороскоп на 9 декабря: кому следует больше внимания уделить здоровью

Увлажняйте воздух в своем доме. Посетите баню. Фото: pixabay.com

9 декабря откажитесь от косметических процедур. Не пытайтесь достичь быстрого омоложения. Эффект будет неутешительным. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Займитесь лечением хронических болезней органов дыхательной системы, - говорит астролог. – Будет беспокоить сухой кашель. Увлажняйте воздух в доме. Посетите баню. Повышается кровоточивость десен. Обостряется пародонтоз. Обратитесь за советом к врачу. Откажитесь от грубой пищи. Начнет беспокоить урчание в животе. Позаботьтесь о здоровом питании. Тельцам, Весам и Рыбам следует больше внимания уделить здоровью. Лучше этот день провести в кругу родных".

Овен

Ослабевают защитные силы организма. Поддержите иммунную систему. Избегайте людных мест. Берегитесь заболевания гриппом.

Телец

Напомнят о себе воспалительные процессы органов системы пищеварения. Откажитесь от острых блюд. Перейдите на диетическое питание.

Близнецы

Будет возникать одышка во время длительных пеших прогулок. Больным с сердечной недостаточностью следует внимательно следить на самочувствием. Возможны осложнения.

Рак

Ускоряется процесс образования камней и песка в мочегонных путях. Следите за качеством питьевой воды. Попейте мочегонные препараты.

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Лев

Повышается риск инфекционных заболеваний. Уделяйте внимание личной гигиене. Проверяйте качество пищевых продуктов.

Дева

Трудно будут проходить критические дни у женщин. Возможно появление спазматической боли. Имейте при себе обезболивающее.

Весы

Хорошее время для проведения упражнений по коррекции зрения. Запишитесь на прием к окулисту. Подбирайте очки. Не желательно только оперативное вмешательство.

Скорпион

Увлажняйте воздух в рабочем помещении. Чрезмерная сухость атмосферы будет вызывать сухой кашель.

Стрелец

Не стоит посещать солярий. В этот день кожа будет особенно чувствительна к воздействию ультрафиолетового излучения.

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Козерог

Начните борьбу за уменьшение холестерина в крови. Избегайте появления закупорки сосудов. Стимулируйте нормальное кровообращение.

Водолей

Ухудшается кровоснабжение мозга. Сложно будет сосредоточиться на умственной работе. Отдайте предпочтение физической работе.

Рыбы

Ухудшается состояние больных бронхитом. Усиливается образование слизи в дыхательных путях. Способствуйте выделению мокроты. Пейте теплые напитки.

9 декабря проанализируйте, что вам удалось сделать за предыдущие месяцы. Астролог рассказала, кто будет собирать хороший урожай в этот день.