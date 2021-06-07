Медицинский гороскоп на 8 июня: чего нельзя делать сегодня

Усильте уход за кожей рук. Пользуйтесь резиновыми перчатками во время выполнения работы по дому. Фото: pixabay.com

8 июня появятся проблемы с голосовыми связками. Не пейте холодных напитков. Говорите шепотом. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Откажитесь от высококалорийных блюд, - говорит астролог. - Не переедайте. Замедляется обмен веществ. Больше отдыхайте. Не пора закаляться, делать пирсинг и татуировки. Усильте уход за кожей рук. Пользуйтесь резиновыми перчатками во время выполнения работы по дому. Вечером сделайте массаж рук. Не допускайте интеллектуальной перегрузки. Так можно спровоцировать спазмы сосудов головного мозга. Вечером пейте чай с медом".

Овен

Тяжесть в голове будет мешать сосредоточиться. Не засиживайтесь на работе. Больше двигайтесь пешком. Стимулируйте нормальное кровообращение.

Телец

Без симптомов простуды может подняться температура тела. Это может быть реакция организма на переутомление. Организуйте себе полноценный отдых.

Близнецы

Вечером займитесь упражнениями на развитие гибкости тела. Не существует возрастных ограничений. Здоровый позвоночник - залог здоровья всего организма.

Рак

Поддерживайте тонус тела за счет физических упражнений. Откажитесь от употребления тонизирующих напитков. Не провоцируйте нападений гипертонического криза.

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Лев

Хорошо проветривайте рабочее помещение. Резкие запахи и недостаток кислорода приведут к ухудшению самочувствия.

Дева

Не стоит менять привычный режим питания. Не провоцируйте сбоев в работе желудочно-кишечного тракта.

Весы

Берегите слизистую глаза от загрязнения. Возможно появление конъюнктивита. В случае появления воспаления на глазах обратитесь к врачу.

Скорпион

Защищайте глаза от лучей полуденного солнца. Они будут уставать от резкого перепада освещения.

Стрелец

Начинайте утро с дыхательной гимнастики. Так вы сможете избежать развития застойных явлений в легких.

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Козерог

Рискуете заболеть ангиной. Не переохлаждайте горла. Плановые операции желательно отменить. Они будут проходить с большой потерей крови.

Водолей

Проведите профилактику пародонтоза. Обогатите свое питание витамином С. Пользуйтесь профилактическими зубными пастами.

Рыбы

Гормональная система будет находиться в состоянии неустойчивого равновесия. Не провоцируйте сбоев в ее работе. Подождите с приемом противозачаточных препаратов.

Астролог дала прогноз на 7-13 июня. Узнайте скорее, чем стоит заниматься, а чего избегать.