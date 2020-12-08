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вторник, 08 декабря 2020 12:00

Медицинский гороскоп на 8 декабря: кому стоит налегать на успокоительное, а кто может потерять голос

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Медицинский гороскоп на 8 декабря: кому стоит налегать на успокоительное, а кто может потерять голос
Тельцам, Ракам и Скорпионам подойдет новая диета. Результат приятно удивит. Фото: pixabay.com

8 декабря человеческий организм будет в состоянии неустойчивого равновесия. Не стоит проводить над ним эксперименты. Особенно если речь идет о новом подходе к лечению. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В полноценном отдыхе будет нуждаться глаза, - говорит астролог. - По возможности откажитесь от телевизора и компьютера. Лучше послушайте музыку. Займитесь упражнениями на развитие гибкости позвоночника. Старайтесь не засиживаться долго на одном месте. Боритесь с отложенными в суставах солями. Вы будете сильно реагировать на изменение погоды. Будет возникать головная боль и ощущение общей слабости. Позвольте себе поспать днем. Можно начать борьбу с лишним весом. Ваши усилия не будут напрасными. Тельцам, Ракам и Скорпионам подойдет новая диета. Результат приятно удивит".

Овен

Повышается опасность возникновения судороги. Помните об этом во время занятий в бассейне. Нельзя делать операций на сосудах.

Телец

Организм будет нуждаться минеральной поддержки. Обогатите свой ежедневный рацион растительными блюдами. Пропейте курс витаминов и минералов.

Близнецы

Способствует нормализации обмена веществ. Ограничьте употребление животных жиров. Следите за своевременным опорожнением организма.

Рак

Будет беспокоить зубная боль. Выберите консервативные методы лечения. Удаление и пломбирования зубов пройдет неудачно.

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Лев

В целом будет преобладать хорошее самочувствие. Больше времени проводите на свежем воздухе. Не засиживайтесь в душном помещении.

Дева

Трудно будет удерживать эмоциональное равновесие. Не пейте тонизирующих напитков. Откажитесь от сверхурочной работы.

Весы

Из-за неудобных резкие движения возможные защемление нервных окончаний между дисками позвоночника. Ухудшится состояние больных радикулитом. Бодрствуйте.

Скорпион

Берегите руки от травм. Ухудшается кровоснабжение конечностей. Начните день с активной гимнастики. Примите теплую ванну перед сном.

Стрелец

Отложите начало физиотерапевтических процедур до следующей недели. Дайте организму отдохнуть от лекарств. В случае необходимости обратитесь за советом к народной медицине.

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Козерог

Предоставьте мышцам возможность хорошо поработать. Избегайте появлению застойных явлений. Хорошее время для начала оздоровительного массажа.

Водолей

Вас будут раздражать малейшие внешние раздражители. Попейте успокоительное. Не лишайте себя полноценного отдыха.

Рыбы

Из-за пребывания в стрессовой ситуации возможны спазмы голосовых связок. Старайтесь говорить тихо в течение дня. Пейте теплые напитки.

Астролог рассказала, чего ждать от этой неделе и кто будет чувствовать себя победителем.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
08
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