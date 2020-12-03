Медицинский гороскоп на 3 декабря: какие знаки будут чувствовать себя лучше

 
Ексклюзивы
1/5
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 99
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 432
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 4968
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 225
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 252
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2061
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Фото
Все фото
8
3
7
7
5
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Таможенники поймали мужчину с партией украшений из янтаря: фото
Таможенники поймали мужчину с партией украшений из янтаря: фото
После 5 лет реставрации Андреевскую церковь откроют для посетителей
После 5 лет реставрации Андреевскую церковь откроют для посетителей
&quot;Биржа труда оплачивает жилье и коммунальные&quot; - украинка о жизни в Германии
"Биржа труда оплачивает жилье и коммунальные" - украинка о жизни в Германии
Вместо звезды - шляпа волшебника: на главной елке страны уже красуется верхушка
Вместо звезды - шляпа волшебника: на главной елке страны уже красуется верхушка
Видео
Все видео
Мертвые рядом с больными: в Covid-больнице вспыхнул скандал, приехала Нацгвардия
Мертвые рядом с больными: в Covid-больнице вспыхнул скандал, приехала Нацгвардия
Выздоровлений больше, чем новых больных: как изменилась коронавирусная статистика
Выздоровлений больше, чем новых больных: как изменилась коронавирусная статистика
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Выбрали победительницу конкурса пышнотелых красавиц
Летали на дельтаплане: контрабандистов поймали на горячем
Летали на дельтаплане: контрабандистов поймали на горячем
Представили книгу воспоминаний о Революции достоинства
Представили книгу воспоминаний о Революции достоинства
Интервью
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 432
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Просмотров: 207
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 459
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 4968
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 декабря 2020
4 Просмотров: 594
Експеримент
Подруга навчається на психолога. Для дипломної затіяла експеримент. У групах Viber публікує вигадане оголошення: "На вулиці Польовій знайдено ...
четверг, 03 декабря 2020 14:28

Медицинский гороскоп на 3 декабря: какие знаки будут чувствовать себя лучше

  Комментировать
Медицинский гороскоп на 3 декабря: какие знаки будут чувствовать себя лучше
Избегайте стрессов. Примите перед сном расслабляющую ванну. Фото: pixabay.com

3 декабря многих будет беспокоить изжога. Откорректируйте соответственно дневной рацион питания. Отдавайте предпочтение домашней кухне. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Берегитесь поражения электрическим током, - говорит астролог. - Не пользуйтесь поврежденными электроприборами. Повышается сонливость. Сосредоточиться на кропотливой работе будет трудно. Чаще чередуйте работу с отдыхом. Четко спланируйте день. Это даст вам возможность меньше беспокоиться. Избегайте стрессов. Примите перед сном расслабляющую ванну. Лучше всего себя будут чувствовать Весы, Стрельцы и Водолеи. Другим знакам советую много двигаться и пить больше воды в течение дня. Это улучшит самочувствие. Не доводите себя до истощения диетами и физическими упражнениями. Вам необходимо полноценное питание. Не провоцируйте развития анемии".

Овен

Напомнит о себе больная печень. Отдайте предпочтение постным неострым блюдам. Замените кофе на чай из целебных трав.

Телец

Вы будете реагировать на изменение погодных условий. Следите за колебаниями артериального давления. Дозируйте физические нагрузки.

Близнецы

Возможно появление флюса. Воспалительные процессы в деснах будут развиваться быстро. Не медлите с лечением. Посетите стоматолога.

Рак

Не позволяйте депрессивном настроения завладеть вами. Поднимитесь раньше обычного времени. Примите контрастный душ. Чаще улыбайтесь.

Лев

Откажитесь от проведения косметических процедур на лице. Прокалывать уши и делать татуировки опасно.

Дева

Не допускайте пересушивания волос. Поддержите их силу масками и бальзамами. Красить лучше со следующей недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легкость и решение проблем: астрологический прогноз на декабрь

Весы

Берегите спину от чрезмерной нагрузки и ударов. Будьте осторожны во время занятий в тренажерном зале. Не поднимайте тяжелого.

Скорпион

Придерживайтесь техники безопасности при работе с острыми инструментами. Доверяйте ремонт электросети специалистам. Остерегайтесь травм.

Стрелец

Активизируйте работу сердца. Чередуйте умственный труд с физическим. Поддерживайте мышцы в тонусе. Боритесь с гиподинамией.

Козерог

Возможно повышение температуры из-за многодневного переутомления. Отложите часть дел. Примите успокаивающую ванну. Раньше ложитесь спать.

Водолей

Остерегайтесь пищевого отравления. Не покупайте продуктов в сомнительных местах. Пейте очищенную кипяченую воду.

Рыбы

Не работайте долго рядом с едкими веществами. Их испарения повлечет головную боль. Есть опасность получить химические ожоги.

3 декабря не вызывает любимых на откровенный разговор. Вы можете много лишнего наговорить друг другу.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Медицинский гороскоп на 3 декабря: какие знаки будут чувствовать себя лучше». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
декабря

Картина Матисса 46 дней висела головой вниз

Он стал в Украине бестселлером - представили первый в истории массовый электромобиль

Отсидел в тюрьме и работал сантехником - чем жил Оззи Осборн

Поляки объявили Галичину "Восточной Малопольшей"

Украинскому командиру вынесли смертный приговор

Уникальную операцию на сердце проводили в течение ночи

Оккупанты создали новый карательный орган

День веб-дизайнера: как зарабатывать более 30 тыс. грн на рисунках

Запретили торговать мясом

Выборы президента признали сфальсифицированными

Первое SMS было: "Счастливого Рождества"

На первом саммите лидеров США и СССР договорились завершать Холодную войну

От взрыва и утечки газа погибли более 2 тыс. жителей города

Изобретатель продемонстрировал новый вид освещения

В картофеле содержится больше калия, чем в бананах: интересные факты

Самое читаемое
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
11
 Просмотров: 54039
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
8
 Просмотров: 18216
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
5
 Просмотров: 15336
&quot;Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз&quot; - женатый &quot;слуга&quot; переписывался с любовницей в Раде
"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз" - женатый "слуга" переписывался с любовницей в Раде
5
 1 Просмотров: 12951
Аномальный декабрь: только начало месяца будет зимний
Аномальный декабрь: только начало месяца будет зимний
 Просмотров: 10521
Общество
Мертвые рядом с больными: в Covid-больнице вспыхнул скандал, приехала Нацгвардия
Мертвые рядом с больными: в Covid-больнице вспыхнул скандал, приехала Нацгвардия
 Просмотров: 270
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
 Просмотров: 99
Министр обороны заявил о готовности увеличивать взносы в операции НАТО
Министр обороны заявил о готовности увеличивать взносы в операции НАТО Просмотров: 45
Мобильное приложение дает доступ ко всем медицинским услугам онлайн
Мобильное приложение дает доступ ко всем медицинским услугам онлайн Просмотров: 81
Верховный суд планирует ремонт за почти пол миллиарда гривен
Верховный суд планирует ремонт за почти пол миллиарда гривен Просмотров: 81
Больше всего комментируют
5
Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко
4
Експеримент
3
На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн
3
Заместителю Ермака готовили подозрение. Венедиктова помешала
2
На скандальной гей-вечеринке "засветился" дипломат из Эстонии
Голосов: 54158
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть