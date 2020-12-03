Медицинский гороскоп на 3 декабря: какие знаки будут чувствовать себя лучше

Избегайте стрессов. Примите перед сном расслабляющую ванну. Фото: pixabay.com

3 декабря многих будет беспокоить изжога. Откорректируйте соответственно дневной рацион питания. Отдавайте предпочтение домашней кухне. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Берегитесь поражения электрическим током, - говорит астролог. - Не пользуйтесь поврежденными электроприборами. Повышается сонливость. Сосредоточиться на кропотливой работе будет трудно. Чаще чередуйте работу с отдыхом. Четко спланируйте день. Это даст вам возможность меньше беспокоиться. Избегайте стрессов. Примите перед сном расслабляющую ванну. Лучше всего себя будут чувствовать Весы, Стрельцы и Водолеи. Другим знакам советую много двигаться и пить больше воды в течение дня. Это улучшит самочувствие. Не доводите себя до истощения диетами и физическими упражнениями. Вам необходимо полноценное питание. Не провоцируйте развития анемии".

Овен

Напомнит о себе больная печень. Отдайте предпочтение постным неострым блюдам. Замените кофе на чай из целебных трав.

Телец

Вы будете реагировать на изменение погодных условий. Следите за колебаниями артериального давления. Дозируйте физические нагрузки.

Близнецы

Возможно появление флюса. Воспалительные процессы в деснах будут развиваться быстро. Не медлите с лечением. Посетите стоматолога.

Рак

Не позволяйте депрессивном настроения завладеть вами. Поднимитесь раньше обычного времени. Примите контрастный душ. Чаще улыбайтесь.

Лев

Откажитесь от проведения косметических процедур на лице. Прокалывать уши и делать татуировки опасно.

Дева

Не допускайте пересушивания волос. Поддержите их силу масками и бальзамами. Красить лучше со следующей недели.

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Весы

Берегите спину от чрезмерной нагрузки и ударов. Будьте осторожны во время занятий в тренажерном зале. Не поднимайте тяжелого.

Скорпион

Придерживайтесь техники безопасности при работе с острыми инструментами. Доверяйте ремонт электросети специалистам. Остерегайтесь травм.

Стрелец

Активизируйте работу сердца. Чередуйте умственный труд с физическим. Поддерживайте мышцы в тонусе. Боритесь с гиподинамией.

Козерог

Возможно повышение температуры из-за многодневного переутомления. Отложите часть дел. Примите успокаивающую ванну. Раньше ложитесь спать.

Водолей

Остерегайтесь пищевого отравления. Не покупайте продуктов в сомнительных местах. Пейте очищенную кипяченую воду.

Рыбы

Не работайте долго рядом с едкими веществами. Их испарения повлечет головную боль. Есть опасность получить химические ожоги.

3 декабря не вызывает любимых на откровенный разговор. Вы можете много лишнего наговорить друг другу.