Медицинский гороскоп на 29 ноября: как оставаться здоровым, когда все вокруг болеют

29 ноября Девам стоит отказаться от пирожных и мороженого. Будут быстро набираться лишние килограммы. Фото: pixabay.com

29 ноября ослабленный организм будет плохо противостоять внешней инфекции. Избегайте контакта с больными на вирусные заболевания. Не пейте холодных напитков. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Хотите оставаться здоровым, пополните микрофлору полезными бактериями, - говорит астролог. - Многие гуляйте. Но избегайте скопления людей. Пейте больше воды, налегайте на овощи и фрукты. Позаботьтесь о своей нервной системе. Примите расслабляющий душ перед сном. Хорошее время для начала лечения импотенции. Проведите соответствующие обследования. Не допускайте случайных половых контактов".

Овен

Любая мелочь может вывести вас из равновесия. Принимайте утром контрастный душ. Не пейте тонизирующих напитков. Оставайтесь трезвыми.

Телец

Пользуйтесь пастой для укрепления эмали зубов. Усильте уход за полостью рта. В случае необходимости посетите стоматолога.

Близнецы

Предупреждайте развитие застойных явлений в организме. Не стоит проводить целый вечер перед экраном телевизора. Больше гуляйте пешком.

Рак

Не экспериментируйте с новыми косметическими средствами. Они могут вызвать аллергическую реакцию. Не следует красить волосы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закладывать фундамент следующего года нужно сейчас - астролог

Лев

Будут беспокоить боли в суставах. Ухудшается подвижность конечностей. Дозируйте нагрузки во время тренировок. Берегите колени от травм.

Дева

Не переедайте. Откажитесь от пирожных и мороженого. Быстро будут набираться лишние килограммы. Пейте чистую воду.

Весы

Не сидите под кондиционерами или на сквозняке. Остерегайтесь простуды. Не пора заниматься закаливанием организма.

Скорпион

Будет беспокоить насморк. Отнеситесь серьезно к его лечению. Не допускайте осложнений в виде гайморита или синусита.

Стрелец

Повышается ломкость волос и ногтей. Займитесь их укреплением. Посетите парикмахерскую на следующей неделе. Новая прическа подойдет вам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чего ожидать от погоды у понедельник. Свежий прогноз синоптиков

Козерог

Напомнит о себе больная печень. Начните очередной курс лечения. Откажитесь от жареных и острых блюд. Не следует злоупотреблять алкоголем.

Водолей

Хорошо обрабатывайте поверхность раны или послеоперационного шва. Избегайте нагноения. Чистку кожи лица доверьте косметологу.

Рыбы

Хорошее время для проведения оздоровительных процедур. Займитесь закаливанием организма. Посетите бассейн.

Астролог рассказала, кого эти выходные сделают счастливым и богатым.