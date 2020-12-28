Медицинский гороскоп на 29 декабря: что сделать, чтобы чувствовать себя прекрасно весь год

Чтобы чувствовать себя хорошо, достаточно окружить себя людьми, которых любите. Фото: pixabay.com

29 декабря задумайтесь над тем, что беспокоило вас в этом году. Сейчас лучшее время начать новый курс лечения и забыть о болезни навсегда. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Набирайтесь силы на целый год, - говорит астролог. - Чтобы чувствовать себя хорошо, достаточно окружить себя людьми, которых любите. Запишитесь в спортивный зал и бассейн. Налегайте на водные процедуры. Это поможет закалить организм. Подарите любимым абонемент в спортивный зал. Вместе заниматься веселее. Пользуйтесь кремами, что увлажняют кожу рук. Берегите дыхательные пути. Вовремя лечите кашель. Не допускайте развития пневмонии".

Овен.

Будет беспокоить урчание в животе. Уделите внимание своему питанию. Не допускайте больших перерывов между приемами пищи. Позаботьтесь о совместимости продуктов.

Телец.

Могут возникать проблемы с памятью и беспокоить головная боль. Снижается работоспособность. Не засиживайтесь долго на работе. Прогуляйтесь вечером пешком.

Близнецы.

Резко повышается кровяное давление. Есть опасность носового кровотечения. Плохо будут чувствовать себя женщины в критические дни.

Рак.

Возможны перебои в работе сердца. Прислушайтесь к самочувствию. По возможности создайте себе комфортные условия для работы. Избегайте стрессов.

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Лев.

Не допускайте развития анемии. Голодать в этот день нельзя. Не ограничивайте себя в потреблении овощей. Сырые овощи и фрукты должны составлять основу рациона.

Дева.

Напомнит о себе дискинезия желчегонных путей. Тяжелые жиры будут плохо расщепляться в желудке. В случае заметного обострения болезни посоветуйтесь с врачом относительно дальнейшего лечения.

Весы.

Вы будете реагировать на изменение погодных условий. Утром трудно будет поднять себя с кровати. Откажитесь от дополнительной работы. Сил на нее не хватит.

Скорпион.

Не желательно проводить операции. Особенно на органах брюшной полости. Могут возникать осложнения как в процессе хирургического вмешательства, так и в период реабилитации.

Стрелец.

Внимательно изучайте взаимодействие лекарственных препаратов. Помните о возможных побочных эффектах. Не занимайтесь самолечением. Вы навредите себе.

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Козерог.

Травмированные когда-то суставы вновь напомнят о себе. Неловкое движение может вызвать повторное повреждение. Берегите себя.

Водолей.

Ускоряется процесс образования песка и камней в мочегонных путях. Откажитесь от бульонов. Не стоит есть мясо и яйца. Вместо чая выпейте компот.

Рыбы.

Снизится острота зрения. Это временное явление. Чаще давайте глазам отдых. Не следует подбирать очки.

Чтобы прожить 2021 год интересно и успешно, следует помнить о неудачных и счастливых месяцах года.