Медицинский гороскоп на 29 декабря: что сделать, чтобы чувствовать себя прекрасно весь год

29 декабря задумайтесь над тем, что беспокоило вас в этом году. Сейчас лучшее время начать новый курс лечения и забыть о болезни навсегда. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Набирайтесь силы на целый год, - говорит астролог. - Чтобы чувствовать себя хорошо, достаточно окружить себя людьми, которых любите. Запишитесь в спортивный зал и бассейн. Налегайте на водные процедуры. Это поможет закалить организм. Подарите любимым абонемент в спортивный зал. Вместе заниматься веселее. Пользуйтесь кремами, что увлажняют кожу рук. Берегите дыхательные пути. Вовремя лечите кашель. Не допускайте развития пневмонии".
Овен.
Будет беспокоить урчание в животе. Уделите внимание своему питанию. Не допускайте больших перерывов между приемами пищи. Позаботьтесь о совместимости продуктов.
Телец.
Могут возникать проблемы с памятью и беспокоить головная боль. Снижается работоспособность. Не засиживайтесь долго на работе. Прогуляйтесь вечером пешком.
Близнецы.
Резко повышается кровяное давление. Есть опасность носового кровотечения. Плохо будут чувствовать себя женщины в критические дни.
Рак.
Возможны перебои в работе сердца. Прислушайтесь к самочувствию. По возможности создайте себе комфортные условия для работы. Избегайте стрессов.
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Лев.
Не допускайте развития анемии. Голодать в этот день нельзя. Не ограничивайте себя в потреблении овощей. Сырые овощи и фрукты должны составлять основу рациона.
Дева.
Напомнит о себе дискинезия желчегонных путей. Тяжелые жиры будут плохо расщепляться в желудке. В случае заметного обострения болезни посоветуйтесь с врачом относительно дальнейшего лечения.
Весы.
Вы будете реагировать на изменение погодных условий. Утром трудно будет поднять себя с кровати. Откажитесь от дополнительной работы. Сил на нее не хватит.
Скорпион.
Не желательно проводить операции. Особенно на органах брюшной полости. Могут возникать осложнения как в процессе хирургического вмешательства, так и в период реабилитации.
Стрелец.
Внимательно изучайте взаимодействие лекарственных препаратов. Помните о возможных побочных эффектах. Не занимайтесь самолечением. Вы навредите себе.
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Козерог.
Травмированные когда-то суставы вновь напомнят о себе. Неловкое движение может вызвать повторное повреждение. Берегите себя.
Водолей.
Ускоряется процесс образования песка и камней в мочегонных путях. Откажитесь от бульонов. Не стоит есть мясо и яйца. Вместо чая выпейте компот.
Рыбы.
Снизится острота зрения. Это временное явление. Чаще давайте глазам отдых. Не следует подбирать очки.
Чтобы прожить 2021 год интересно и успешно, следует помнить о неудачных и счастливых месяцах года.
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