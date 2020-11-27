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суббота, 28 ноября 2020 08:40

Медицинский гороскоп на 28 ноября: почему не стоит красить волосы и есть жареное

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Медицинский гороскоп на 28 ноября: почему не стоит красить волосы и есть жареное
Отнеситесь серьезно к появлению сухого кашля. Не допускайте развития легочных заболеваний. Фото: pixabay.com

28 ноября будет быстро наступать усталость. Трудно будет длительное время активно работать. Чаще чередуйте умственный труд с физическим. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Изменение погодных условий будет способствовать возобновлению ревматических болей в суставах, - говорит астролог. - Одевайтесь теплее. Не стоит обращаться к услугам парикмахера. Особенно если вы намереваетесь в корне изменить свой имидж. Волосы не держать новой прически. Краска будет плохо ложиться на него. Печень становится уязвимой. Откажитесь от лишних фармпрепаратов. Удалите из дневного рациона жареные и острые страви. Отнеситесь серьезно к появлению сухого кашля. Пройдите флюорографию. Не допускайте развития легочных заболеваний".

Овен

Повышается чувствительность к фармпрепаратам. Снижайте привычную дозу их приема. Откажитесь от алкогольных напитков.

Телец

Обостряются болезни щитовидной железы. Повышается внутренняя тревожность. Попейте успокоительное. Уменьшайте физические нагрузки.

Близнецы

Будьте осторожны с приемом биологически активных добавок к пище. Внимательно читайте инструкцию по их применению. Остерегайтесь подделок.

Рак

Проведите профилактику легочных заболеваний. Начните утро с дыхательной гимнастики. Хорошо проветривайте жилое помещение.

Лев

Берегите горло от простуды. Меньше разговаривайте на улице. Есть риск потерять голос.

Дева

Будет наблюдаться общая слабость организма. Не стоит принимать тонизирующих препаратов. Попробуйте хорошо выспаться.

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Весы

Возможны спазматические сужение желчегонных протоков. Будут возникать симптомы отравления. Перейдите на диетическое питание. Примите теплую ванну.

Скорпион

Уделите больше внимания личной гигиене. Хорошо мойте руки после пребывания на улице. Берегитесь заболевания вирусным гепатитом.

Стрелец

Ухудшается мозговое кровоснабжение. Возможно головокружение. Не засиживайтесь долго на одном месте. Больше двигайтесь.

Козерог

Нельзя экспериментировать с новыми диетами. Еда будет хуже усваиваться. Голодать опасно. Пейте много чистой воды.

Водолей

Следите за работой сердца. Больных будет беспокоить одышка. Здоровым людям следует чаще делать перерывы во время занятий физическим трудом.

Рыбы

Держите ноги в тепле. Не провоцируйте появления простуды и насморка. Больным циститом стоит следить за самочувствием.

28-29 ноября воспользуйтесь случаем улучшить свое материальное положение. Не отказывайтесь от приглашения на новую должность.

Автор: Gazeta.ua
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