Медицинский гороскоп на 28 апреля: кому надо быть особенно внимательным

 
Ексклюзивы
1/5
С владельцев кроссоверов правительство хочет брать 25 тыс. грн в год
С владельцев кроссоверов правительство хочет брать 25 тыс. грн в год
Просмотров: 81
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 666
Почему "Земля кочевников" получила "Оскар": что нужно знать о фильме и других лауреатах
Почему "Земля кочевников" получила "Оскар": что нужно знать о фильме и других лауреатах
Просмотров: 396
Почему в Украине распространен "черный бизнес" по написанию диссертаций
Почему в Украине распространен "черный бизнес" по написанию диссертаций
Просмотров: 423
"Никакая сволочь не зайдет": как избавиться от влияния россиян на медиа пространство Украины
"Никакая сволочь не зайдет": как избавиться от влияния россиян на медиа пространство Украины
Просмотров: 612
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
1 Просмотров: 702
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
1 Просмотров: 1872
Азербайджан и Турция вместе смогли: волонтер рассказал, как победить Россию
Азербайджан и Турция вместе смогли: волонтер рассказал, как победить Россию
Просмотров: 432
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
1 Просмотров: 2169
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Просмотров: 1143
Фото
Все фото
3
10
5
6
10
Какой погоды ждать в Чистый четверг
Какой погоды ждать в Чистый четверг
&quot;Медовик трескается, потому что девушка была нечестной&quot; - на Закарпатье предсказывали судьбу молодоженов по выпечке
"Медовик трескается, потому что девушка была нечестной" - на Закарпатье предсказывали судьбу молодоженов по выпечке
Бичковский свадебный медовик пекут пять женщин на всю Украину
Бичковский свадебный медовик пекут пять женщин на всю Украину
Правда о ЧАЭС: тематическая подборка фильмов и изданий к годовщине трагедии
Правда о ЧАЭС: тематическая подборка фильмов и изданий к годовщине трагедии
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Видео
Все видео
Взяла самую низкую ноту в истории - женщина установила мировой рекорд
Взяла самую низкую ноту в истории - женщина установила мировой рекорд
В Украине массово вакцинируют граждан Китая: видео
В Украине массово вакцинируют граждан Китая: видео
В Николаеве предприниматели протестуют против карантина. Люди встретились с мэром
В Николаеве предприниматели протестуют против карантина. Люди встретились с мэром
Учитель физики пояснил на видео, почему произошла авария на ЧАЭС
Учитель физики пояснил на видео, почему произошла авария на ЧАЭС
Епифаний о фильме Марченко: "Я не смотрю российскую пропаганду"
Епифаний о фильме Марченко: "Я не смотрю российскую пропаганду"
Интервью
1/5
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 657
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
1 Просмотров: 702
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
1 Просмотров: 1872
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 450
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 306
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 1170
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
среда, 28 апреля 2021 11:42

Медицинский гороскоп на 28 апреля: кому надо быть особенно внимательным

  Комментировать
Медицинский гороскоп на 28 апреля: кому надо быть особенно внимательным
Неудачные резкие движения могут привести к повреждению суставов. Будьте осторожны во время тренировок. Фото: pixabay.com

28 апреля из-за метеозависимость могут беспокоить головные боли. Чаще гуляйте на свежем воздухе. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Старайтесь не переедать, - говорит астрологиня. - Следите за своевременным опорожнением кишечника. Пейте чистую воду между приемами пищи. Могут возникать носовые кровотечения. Повышается кровоточивость десен. Не удаляйте зубы. Особенно внимательными должны быть Весы, Стрельцы и Скорпионы. Неудачные резкие движения могут привести к повреждению суставов. Будьте осторожны во время тренировок. Вечером отдайте предпочтение ванне".

Овен

Позвольте себе полноценный отдых. Откажитесь от употребления тонизирующих препаратов. Не провоцируйте нервные срывы.

Телец

В течение дня следите за колебанием артериального давления. Вечером будет наблюдаться улучшение самочувствия больных людей.

Близнецы

Стимулируйте нормальный водно-солевой обмен. Могут возникать боли в суставах. Ухудшится состояние больных остеохондрозом.

Рак

Вы будете реагировать на изменение погодных условий. Спазмы сосудов головного мозга могут вызывать приступы головной боли.

Лев

Снижайте интенсивность тренировок. Не идите на рекорд. Берегите суставы и связки от травм.

Дева

Больным стенокардией лучше следить за самочувствием. Возможны резкие колебания артериального давления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз

Весы

Попробуйте преодолеть свой застарелый кашель. Проведите профилактические процедуры для предотвращения бронхита.

Скорпион

Будет беспокоить внутренняя тревожность. Ухудшится сон. Принимайте теплую ванну вечером. Начните курс массажа.

Стрелец

Организм начнет плохо переносить алкоголь и табак. Попробуйте преодолеть свою зависимость. Остерегайтесь пассивного курения.

Козерог

Напомнит о себе радикулит. Не поднимайте тяжелого. Берегите поясницу от неудобных движений и переохлаждения.

Водолей

В случае приглашения на пышный пир помните об ограниченных возможностях желудка. Не заедайте сельди пирожными.

Рыбы

Не стоит начинать нового курса внутривенных инъекций. Берегитесь развития флебита. Ваши сосуды становятся менее эластичными.

Неделя с 26 апреля по 2 мая - время искупления и примирения. Астрологиня рассказала, что надо успеть сделать на этой неделе.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Медицинский гороскоп на 28 апреля: кому надо быть особенно внимательным». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
апреля

Стартовало строительство космодрома

"Тасманский дьявол" застрелил 35 человек

Опубликовали фото пыток и изнасилований военными США иракских заключенных

Вождя и его любовницу расстреляли партизаны

Депортировали 150 тыс. украинцев

В Черном море упал вертолет: 20 погибших

Украинцы и шведы начали наступление на московитов

Самое читаемое
Жена Dzidzio назвала причины развода
Жена Dzidzio назвала причины развода
10
 Просмотров: 8046
Опубликовали секретные документы о Чернобыльской катастрофе
Опубликовали секретные документы о Чернобыльской катастрофе
21
 Просмотров: 6741
Кем оказался киллер, который расстрелял мужчину на глазах у ребенка
Кем оказался киллер, который расстрелял мужчину на глазах у ребенка
3
 Просмотров: 6633
&quot;Тревожный сигнал&quot; - в Кремле отреагировали на заявление Зеленского
"Тревожный сигнал" - в Кремле отреагировали на заявление Зеленского 1 Просмотров: 6372
(PR)
(PR) Просмотров: 4707
Общество
Какой погоды ждать в Чистый четверг
Какой погоды ждать в Чистый четверг
3
 Просмотров: 36
С владельцев кроссоверов правительство хочет брать 25 тыс. грн в год
С владельцев кроссоверов правительство хочет брать 25 тыс. грн в год
 Просмотров: 90
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
 Просмотров: 666
Выпускникам отменили государственную итоговую аттестацию
Выпускникам отменили государственную итоговую аттестацию Просмотров: 90
Возле границы Украины РФ разворачивает новую дивизию
Возле границы Украины РФ разворачивает новую дивизию Просмотров: 720
Больше всего комментируют
6
"Кива - кандидат наук. Тищенко - монобольшинство. Каких ученых вам еще не хватало?" - соцсети
5
"Слуги" придумали Тищенко новое наказание за скандальную вечеринку
3
"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде
2
Зеленский приказал готовить заседание СНБО
1
Зеленский отверг возможность переговоров с главарями ЛДНР
Голосов: 56060
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть