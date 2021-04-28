Медицинский гороскоп на 28 апреля: кому надо быть особенно внимательным

Неудачные резкие движения могут привести к повреждению суставов. Будьте осторожны во время тренировок. Фото: pixabay.com

28 апреля из-за метеозависимость могут беспокоить головные боли. Чаще гуляйте на свежем воздухе. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Старайтесь не переедать, - говорит астрологиня. - Следите за своевременным опорожнением кишечника. Пейте чистую воду между приемами пищи. Могут возникать носовые кровотечения. Повышается кровоточивость десен. Не удаляйте зубы. Особенно внимательными должны быть Весы, Стрельцы и Скорпионы. Неудачные резкие движения могут привести к повреждению суставов. Будьте осторожны во время тренировок. Вечером отдайте предпочтение ванне".

Овен

Позвольте себе полноценный отдых. Откажитесь от употребления тонизирующих препаратов. Не провоцируйте нервные срывы.

Телец

В течение дня следите за колебанием артериального давления. Вечером будет наблюдаться улучшение самочувствия больных людей.

Близнецы

Стимулируйте нормальный водно-солевой обмен. Могут возникать боли в суставах. Ухудшится состояние больных остеохондрозом.

Рак

Вы будете реагировать на изменение погодных условий. Спазмы сосудов головного мозга могут вызывать приступы головной боли.

Лев

Снижайте интенсивность тренировок. Не идите на рекорд. Берегите суставы и связки от травм.

Дева

Больным стенокардией лучше следить за самочувствием. Возможны резкие колебания артериального давления.

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Весы

Попробуйте преодолеть свой застарелый кашель. Проведите профилактические процедуры для предотвращения бронхита.

Скорпион

Будет беспокоить внутренняя тревожность. Ухудшится сон. Принимайте теплую ванну вечером. Начните курс массажа.

Стрелец

Организм начнет плохо переносить алкоголь и табак. Попробуйте преодолеть свою зависимость. Остерегайтесь пассивного курения.

Козерог

Напомнит о себе радикулит. Не поднимайте тяжелого. Берегите поясницу от неудобных движений и переохлаждения.

Водолей

В случае приглашения на пышный пир помните об ограниченных возможностях желудка. Не заедайте сельди пирожными.

Рыбы

Не стоит начинать нового курса внутривенных инъекций. Берегитесь развития флебита. Ваши сосуды становятся менее эластичными.

Неделя с 26 апреля по 2 мая - время искупления и примирения. Астрологиня рассказала, что надо успеть сделать на этой неделе.