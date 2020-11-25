Медицинский гороскоп на 26 ноября: к этому прогнозу должен прислушиваться каждый

Старайтесь предупредить бессонницу. Не смотрите телевизор допоздна. Фото: pixabay.com

26 ноября ведите здоровый образ жизни. Пришло отличное время для начала восстановления хорошей спортивной формы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"До этого прогноза должен прислушиваться каждый, - говорит астролог. - В этот день удастся хорошо закалить организм и укрепить иммунитет. Достаточно подобрать для себя правильный рацион питания. В течение дня накопилась усталость. Пройдитесь вечером пешком. Подышите свежим воздухом. Старайтесь предупредить бессонницу. Не смотрите телевизор допоздна. Ешьте мед".

Овен

Поддержите работу почек. Пересмотрите рацион питания. Урологическим больным следует выбрать диетические блюда. Откажитесь от употребления алкоголя.

Телец

Хорошее время для проведения профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Добавьте к лекарствам положительные эмоции. Они помогут вашему сердцу лучше работать.

Близнецы

Повышается риск заболевания гриппом. Может вернуться недолеченная болезнь верхних дыхательных путей. Делайте ингаляции. Начните день с дыхательных упражнений.

Рак

Откажитесь от пересоленных блюд и маринадов. Ваша печень нуждается в легком режиме питания.

Лев

В течение дня возможна резкая смена артериального давления. Отмените интенсивные тренировки. Следите за самочувствием.

Дева

Остерегайтесь контактов с агрессивными химическими веществами. Возможны проявления аллергических реакций. Не экспериментируйте с новой косметикой.

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Весы

Не провоцируйте появление воспалительных процессов в репродуктивных органах. Избегайте переохлаждения нижней части тела. Носите теплую обувь.

Скорпион

Закрывайте уши и шею от холодного воздуха. Вследствие заболевания гриппом или простудой может ухудшиться слух.

Стрелец

Ухудшается капиллярное кровоснабжение. Разогревайте холодные пальцы рук и ног. Пейте горячие напитки. Не засиживайтесь на одном месте.

Козерог

Ваши волосы требует бережного ухода. Посетите парикмахерскую. Посоветуйтесь с мастером об этом. Можно красить волосы. Новый цвет подойдет вам.

Водолей

Проведите профилактику легочных заболеваний. Стимулируйте полноценную вентиляцию легких. Не разговаривайте громко на улице.

Рыбы

Не участвуйте в острых спорах. Избегайте стрессовых ситуаций. Через чрезмерное нервное возбуждение может возникнуть спазм сосудов головного мозга.

Конец ноября 2020 года - крайне важный период. В эти 5 дней много чего в нашей жизни меняется.