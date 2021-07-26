Медицинский гороскоп на 26 июля: кто почувствует прилив сил и бодрости

 
Ексклюзивы
1/5
Украина – это полюс правды на Земле - Муждабаев
Украина – это полюс правды на Земле - Муждабаев
Просмотров: 243
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
41 Просмотров: 1044
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
1 Просмотров: 1395
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
1 Просмотров: 3285
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
Просмотров: 306
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 90
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 9792
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 360
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 432
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 558
Фото
Все фото
4
17
4
7
6
Завершились первые украинско-британские военные учения
Завершились первые украинско-британские военные учения
Чем живет олимпийская фан-зона во Львове
Чем живет олимпийская фан-зона во Львове
Украденный шесть лет назад пес встретился с хозяином: трогательное видео
Украденный шесть лет назад пес встретился с хозяином: трогательное видео
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
Церковный праздник 24 июля: перечень святых, которым сегодня молятся
Церковный праздник 24 июля: перечень святых, которым сегодня молятся
Видео
Все видео
25 июля поздравляют с Днем Ангела владельца самого мужественного имени
25 июля поздравляют с Днем Ангела владельца самого мужественного имени
Украинцы слушают не специалистов, а кума, брата, свата
Украинцы слушают не специалистов, а кума, брата, свата
Украинцы зациклены на прошлом
Украинцы зациклены на прошлом
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Героическое спасение собаки в бурю прославило киевлянина: трогательное видео
Героическое спасение собаки в бурю прославило киевлянина: трогательное видео
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
1 Просмотров: 747
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
1 Просмотров: 1260
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 585
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1197
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 666
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
23 июля 2021
1 Просмотров: 468
Гра в перевдягання
Уже п'ятий рік я позначаю липень як певний чекпоїнт у моєму житті. Якщо перекласти мовою комп'ютерних ігор, це точка, де я зміг зберегтися й рушити ...
понедельник, 26 июля 2021 05:35

Медицинский гороскоп на 26 июля: кто почувствует прилив сил и бодрости

  Комментировать
Медицинский гороскоп на 26 июля: кто почувствует прилив сил и бодрости
Используйте защитные кремы для кожи. Не стоит посещать солярий. Фото: pixabay.com

26 июля не начинайте нового курса лечения фармпрепаратами. Сильнее могут проявляться побочные эффекты. Печень будет медленно очищать кровь. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Большого количества разнообразных блюд ваш желудок не выдержит, - говорит астролог. - Последствия обильного пира могут быть неприятными. Сдерживайте себя. Погоняйте песок в мочевом пузыре и почках. Попейте чай из целебных трав. Не делайте этого при наличии камней в почках. Их движение приведет к ухудшению самочувствия. Используйте защитные кремы для кожи. Не стоит посещать солярий. Остерегайтесь появления ожогов и аллергических реакций. Прилив сил и энергии почувствуют Рыбы, Стрельцы и Раки".

Овен

Носите просторную одежду из натуральных тканей. Не стоит длительное время находиться под открытым солнцем. Избегайте перегрева. Следите за самочувствием.

Телец

Откажитесь от употребления острых, жареных и копченых блюд. Напомнит о себе язва слизистой кишечника. Показано диетическое питание.

Близнецы

Хорошее время для начала лечения заболеваний позвоночника. Предоставьте организму минеральную поддержку. Ложитесь спать на твердую постель.

Рак

Избегайте стрессовых ситуаций. Берите с собой таблетки от головной боли. Не садитесь за руль в случае ухудшения самочувствия.

Лев

Повышается кровоточивость десен. Могут беспокоить высыпания на губах. Пользуйтесь советами народной медицины.

Дева

Поддержите работу кроветворных органов. Снижается уровень гемоглобина в крови. Замените привычный черный чай на соки или компоты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на август: перед кем откроется множество новых возможностей

Весы

Отложите операции в области носовой полости и глотки. Хирургическое вмешательство будет неудачным. Откроется сильное кровотечение. Возможно нагноение швов.

Скорпион

Займитесь очисткой и подпиткой кожи лица. Хорошо начать курс ухода за проблемной кожей. Посоветуйтесь с косметологом.

Стрелец

Лечение простуды затягивается. Усиливается кашель. Не спешите с выходом на работу. Может появиться подозрение на тяжелые легочные заболевания.

Козерог

Есть опасность заражения кишечной инфекцией. Хорошо мойте руки после пребывания на улице. Не ешьте сырых яиц и овощей.

Водолей

Критические дни будут сопровождаться острыми болями. Усилится кровотечение. Не беритесь за тяжелый физический труд.

Рыбы

День синяков и царапин. Двигайтесь осторожно. Могут беспокоить боли в травмированных ранее суставах. Не стоит стремиться рекордных достижений в спорте.

В течение недели с 26 июля по 1 августа откроете в себе новые таланты. Астролог объяснила, почему отпуск лучше перенести на конец лета.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Медицинский гороскоп на 26 июля: кто почувствует прилив сил и бодрости». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
7
 1 Просмотров: 19089
У горах нашли чудо света
У горах нашли чудо света
 Просмотров: 13203
25 июля поздравляют с Днем Ангела владельца самого мужественного имени
25 июля поздравляют с Днем Ангела владельца самого мужественного имени
5
 Просмотров: 12960
В Африке выпал снег и ударили морозы - побиты рекорды самой низкой температуры
В Африке выпал снег и ударили морозы - побиты рекорды самой низкой температуры Просмотров: 9999
Суркис поднял зарплату юному таланту &quot;Динамо&quot;. Назвали сумму
Суркис поднял зарплату юному таланту "Динамо". Назвали сумму Просмотров: 9774
Общество
Когда 26 июля лучше не выходить из дому
Когда 26 июля лучше не выходить из дому Просмотров: 27
Церковный праздник 26 июля: почитают "Левую руку Бога"
Церковный праздник 26 июля: почитают "Левую руку Бога" Просмотров: 162
От Covid-19 умер блоггер, который был ярым противником вакцинации
От Covid-19 умер блоггер, который был ярым противником вакцинации Просмотров: 135
"В п *** ду езжай!" - продавец обматерила посетительницу из-за нежелания общаться на украинском
"В п *** ду езжай!" - продавец обматерила посетительницу из-за нежелания общаться на украинском Просмотров: 252
Как поздравить с Днем Ангела именинников 26 июля
Как поздравить с Днем Ангела именинников 26 июля Просмотров: 45
Больше всего комментируют
41
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
5
Белый дом назовет кандидатов на должность посла в Украине
3
Стало известно, о чем будут говорить Байден и Зеленский
2
Украина получила первую медаль на Олимпиаде
2
"Шахтер" и "Динамо" применяют цыганский метод
Голосов: 56800
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть