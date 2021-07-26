Медицинский гороскоп на 26 июля: кто почувствует прилив сил и бодрости

Используйте защитные кремы для кожи. Не стоит посещать солярий. Фото: pixabay.com

26 июля не начинайте нового курса лечения фармпрепаратами. Сильнее могут проявляться побочные эффекты. Печень будет медленно очищать кровь. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Большого количества разнообразных блюд ваш желудок не выдержит, - говорит астролог. - Последствия обильного пира могут быть неприятными. Сдерживайте себя. Погоняйте песок в мочевом пузыре и почках. Попейте чай из целебных трав. Не делайте этого при наличии камней в почках. Их движение приведет к ухудшению самочувствия. Используйте защитные кремы для кожи. Не стоит посещать солярий. Остерегайтесь появления ожогов и аллергических реакций. Прилив сил и энергии почувствуют Рыбы, Стрельцы и Раки".

Овен

Носите просторную одежду из натуральных тканей. Не стоит длительное время находиться под открытым солнцем. Избегайте перегрева. Следите за самочувствием.

Телец

Откажитесь от употребления острых, жареных и копченых блюд. Напомнит о себе язва слизистой кишечника. Показано диетическое питание.

Близнецы

Хорошее время для начала лечения заболеваний позвоночника. Предоставьте организму минеральную поддержку. Ложитесь спать на твердую постель.

Рак

Избегайте стрессовых ситуаций. Берите с собой таблетки от головной боли. Не садитесь за руль в случае ухудшения самочувствия.

Лев

Повышается кровоточивость десен. Могут беспокоить высыпания на губах. Пользуйтесь советами народной медицины.

Дева

Поддержите работу кроветворных органов. Снижается уровень гемоглобина в крови. Замените привычный черный чай на соки или компоты.

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Весы

Отложите операции в области носовой полости и глотки. Хирургическое вмешательство будет неудачным. Откроется сильное кровотечение. Возможно нагноение швов.

Скорпион

Займитесь очисткой и подпиткой кожи лица. Хорошо начать курс ухода за проблемной кожей. Посоветуйтесь с косметологом.

Стрелец

Лечение простуды затягивается. Усиливается кашель. Не спешите с выходом на работу. Может появиться подозрение на тяжелые легочные заболевания.

Козерог

Есть опасность заражения кишечной инфекцией. Хорошо мойте руки после пребывания на улице. Не ешьте сырых яиц и овощей.

Водолей

Критические дни будут сопровождаться острыми болями. Усилится кровотечение. Не беритесь за тяжелый физический труд.

Рыбы

День синяков и царапин. Двигайтесь осторожно. Могут беспокоить боли в травмированных ранее суставах. Не стоит стремиться рекордных достижений в спорте.

В течение недели с 26 июля по 1 августа откроете в себе новые таланты. Астролог объяснила, почему отпуск лучше перенести на конец лета.