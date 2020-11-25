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среда, 25 ноября 2020 11:04

Медицинский гороскоп на 25 ноября: как легко сбросить лишний вес

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Медицинский гороскоп на 25 ноября: как легко сбросить лишний вес
Замените выпечку на мультизлаковие хлебцы. Будьте разборчивыми в еде. Фото: pixabay.com

25 ноября легко удастся избавиться от вредных привычек. Организм будет воспринимать алкоголь как отравление. Пассивное курение будет вызывать головокружение. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Так же легко удастся сбросить лишний вес, - говорит астролог. - Хороший результат даст новая диета. Откажитесь от употребления пирожных и калорийных блюд. Замените выпечку на мультизлаковие хлебцы. Будьте разборчивыми в еде. Будет возникать явления метеоризма. Повышается кислотность желудочного сока. Начнет беспокоить изжога. Продумайте оптимальный рацион питания. Не допускайте обезжиривания кожи рук. Выполняйте домашнюю работу в резиновых перчатках. Пользуйтесь увлажняющими кремами. Беременным женщинам следует больше отдыхать. Есть опасность преждевременных родов".

Овен

Удалите из дневного рациона тяжелые для системы пищеварения продукты. Склонным к запорам стоит проследить за питанием.

Телец

Будет наблюдаться общая физическая слабость. Не допускайте чрезмерной перегрузки. Не увлекайтесь тонизирующими напитками.

Близнецы

Походите вечером босыми. Сделайте перед сном теплые ванночки для ног. Через уход за ногами улучшится общее самочувствие.

Рак

Хорошо промывайте почки. Не провоцируйте появления застойных явлений в мочегонных путях. Уделите больше внимания личной гигиене.

Лев

Подождите с началом нового курса лечения. Ознакомьтесь с совместимостью различных фармпрепаратов. Повышается риск появления побочных эффектов.

Дева

Исключайте из рациона высококалорийные блюда. Не допускайте перекусов между основными приемами пищи. Трудно будет бороться с лишним весом.

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Весы

Организм плохо будет противостоять внешней инфекции. Избегайте появления простуды. Насморк будет мешать сосредоточиться на работе.

Скорпион

Снижается острота зрения. Не стоит проводить операции на глазах. Чаще делайте перерывы во время работы за компьютером.

Стрелец

Ухудшается отток крови из вен. Возможны отеки из-за большой нагрузки на ноги. Больше отдыхайте.

Козерог

Начните курс упражнений на восстановление гибкости позвоночника. Выбирайте удобное положение спины во время работы. Могут беспокоить боли в коленях.

Водолей

Повышается хрупкость зубной эмали. Не допускайте резкого изменения температуры блюд во время еды. Поставленные пломбы не будут держаться долго.

Рыбы

Ухудшается мозговое кровоснабжение. Проветривайте рабочее помещение. Чаще выходите на свежий воздух. Больше двигайтесь пешком.

25 ноября время переходить на новый уровень отношений с любимыми. Интимная близость принесет массу ярких впечатлений.

Автор: Gazeta.ua
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