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Медицинский гороскоп на 25 декабря: какие знаки могут похвастаться богатырским здоровьем

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Медицинский гороскоп на 25 декабря: какие знаки могут похвастаться богатырским здоровьем
Не поддавайтесь пессимистическому настроению. Ешьте больше сладкого. Фото: pixabay.com

25 декабря займитесь укреплением нервной системы. Полезными будут медитативные практики. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Люди становятся более склонными к депрессивным состояниям, - говорит Максимова. - Не поддавайтесь пессимистическому настроению. Проведите тонизирующие процедуры. Ешьте больше сладкого. Снижается эффективность действия лекарственных препаратов. Не увеличивайте дозировку. Сделайте небольшой перерыв в курсе лечения. Богатырским здоровьем могут похвастаться Овны, Тельцы и Козероги. Не находитесь долго в горячей ванной или сауне".

Овен

Будет возникать ощущение песка в глазах. Кладите успокаивающие компрессы на веки. Не лишайте себя полноценного отдыха.

Телец

Проверяйте конечный срок реализации продуктов. Не покупайте пирожков на улице. Ограничьте потребление молочных продуктов. Остерегайтесь пищевых отравлений.

Близнецы

Отдохните в течение дня. Восстановить бодрость поможет оздоровительный массаж и бассейн. Побалуйте себя вкусненьким.

Рак

Ваша кожа нуждается в дополнительном увлажнении. Не пересушивает ее. Остерегайтесь бытовых ожогов. Будьте осторожны у источников открытого огня.

Лев

Изменение атмосферного давления будет вызывать головную боль. Имейте обезболивающее. Не засиживайтесь допоздна на работе.

Дева

Любые хирургические вмешательства будут сопровождаться сильным кровотечением. Трудно будут проходить критические дни у женщин. Нельзя сдавать донорскую кровь.

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Весы

Появятся симптомы дисбактериоза. Позаботьтесь о пополнении микрофлоры кишечника. Еда начнет хуже перевариваться. Хорошо пережевывайте ее.

Скорпион

Способствуйте полноценному оттока крови из вен. Во время отдыха кладите ноги на стул. Больным тромбофлебитом желательно начать очередной курс лечения.

Стрелец

Больным с сердечной недостаточностью следует позаботиться о себе. Возможно резкое ухудшение самочувствия. Не садитесь за руль.

Козерог

От переутомления могут дрожать руки. Чаще будут возникать судороги. Нервная система потребует поддержки.

Водолей

Начните курс упражнений для восстановления полноценной подвижности конечностей. Полезной будет утренняя гимнастика.

Рыбы

Анализы мочи могут быть неутешительными. Не теряйте оптимизма. Попробуйте обратиться к знатокам народной медицины.

Астролог назвала знаки, которых сделает счастливыми 2021 год. Многие люди прославятся и разбогатеют.

Автор: Gazeta.ua
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