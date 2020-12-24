Медицинский гороскоп на 24 декабря: какие знаки будут чувствовать себя лучше

Ведите активный образ жизни. Танцуйте. Фото: pixabay.com

24 декабря обостряются болезни позвоночника. Следите за осанкой. Не поднимайте тяжелого. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Предупреждайте приступы головной боли, - говорит астролог. - Пересмотрите дневной режим. Не лишайте себя полноценного отдыха. Обеспечивайте условия для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы. Ведите активный образ жизни. Танцуйте. Лучше всего себя будут чувствовать Весы, Стрельцы и Рыбы. Не допускайте переохлаждения организма. Изменение погодных условий будет способствовать возобновлению ревматической боли".

Овен

Будут беспокоить понос и урчание в животе. Не ешьте свежих фруктов и молочных блюд. Пейте чаи из целебных трав.

Телец

Не стоит идти в парикмахерскую. Особенно если вы намереваетесь в корне изменить имидж. Волосы не будут держать новой прически.

Близнецы

Время начать борьбу с лишним весом. Проведите разгрузочные дни. Голодать не следует. Больше времени проводите в тренажерном зале.

Рак

Уделите больше времени уходу за кожей лица. Посетите косметолога. Сделайте массаж. Попробуйте подобрать новую косметическую линию.

Лев

Полезной будет утренняя гимнастика. Ухудшается самочувствие от длительного пребывания в душных помещениях. Больше гуляйте на улице.

Дева

Старайтесь меньше нервничать. Пейте успокоительное. Эмоциональные всплески могут вызывать тахикардию. Может беспокоить одышка.

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Весы

Начните борьбу с вредными привычками. Не отравляйте организм. Избегайте пассивного курения.

Скорпион

Контролируйте показатели артериального давления. Резкое его повышение может вызвать приступ стенокардии. Снижайте нагрузку во время тренировок.

Стрелец

Проведите больше времени на свежем воздухе. Стимулируйте полноценную вентиляцию легких. Больным астмой следует внимательнее следить за самочувствием.

Козерог

Обостряются болезни сосудов. Ухудшается отток крови из вен. Не планируйте длительных пеших прогулок. Быстро будут уставать ноги.

Водолей

Улучшению самочувствия вечером будут способствовать ванночки для ног. Побудьте некоторое время босиком. Не ходите в тесной обуви.

Рыбы

Проведите профилактику урологических заболеваний. Попейте мочегонные препараты. Можно начать повторный курс лечения болезней почек.

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