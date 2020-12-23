Медицинский гороскоп на 23 декабря: чего нельзя делать в этот день

23 декабря не проводите много времени за компьютером. Фото: pixabay.com

23 декабря лучше воздержаться от интимных отношений. Легко будет подцепить инфекцию. Может наступать нежелательная беременность. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Глаза будут требовать полноценного отдыха, - говорит астрологиня. - Не проводите много времени за компьютером. Отложите поход в парикмахерскую. Стричься и красить волосы пока не следует. Займитесь подпиткой волос. Берегите уши от холода. Не провоцируйте воспалительных процессов. В этот день нельзя ходить без шапки. Отнеситесь серьезно к лечению гриппа и простуды. Они дадут осложнения на органы слуха".

Овен

Снижается острота зрения. По возможности отложите кропотливую работу. Отдыхать перед экраном телевизора не следует. Погуляйте на свежем воздухе.

Телец

Меняется кислотность желудочного сока. Будет беспокоить изжога. Следуйте советам своего врача. Самолечение может усугубить ситуацию.

Близнецы

Больным диабетом и язвой желудка желательно начать профилактическое лечение. Не провоцируйте обострения болезней. Соблюдайте диету.

Рак

Снижается уровень гемоглобина. Результаты анализов могут быть неутешительными. Поддержите работу кроветворных органов. За несколько дней картина изменится. Не голодайте.

Лев

Посоветуйтесь с врачом относительно дальнейшего приема гормональных препаратов. Есть опасность нарушить гормональный баланс в организме.

Дева

Повышается чувствительность организма к изменениям погодных условий. Учитывайте это при планировании рабочего дня. Не стоит брать на себя дополнительную работу.

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Весы

Ухудшаться обмен веществ. Могут увеличиваться отеки. Беременным следует внимательнее следить за своевременным выведением жидкости из организма.

Скорпион

Позаботьтесь о поддержке работы сердца и укрепления сосудов. Проведите профилактическое лечение.

Стрелец

Не лишайте себя полноценного отдыха. Работать ночью не следует. Может появиться дрожь в руках как результат переутомления.

Козерог

Берегитесь уличных животных. Они могут проявлять неадекватно агрессивное поведение. Домашнее животное заводить в этот день не следует.

Водолей

Равномерно распределяйте физическую нагрузку в течение дня. Помните об общей ослабленности организма. Не используйте алкоголь как тонизирующее средство.

Рыбы

Тело потребует дополнительного увлажнения. Проведите водные процедуры утром и вечером. Пейте много чистой воды. Особенно после изнурительных тренировок.

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