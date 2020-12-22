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вторник, 22 декабря 2020 10:01

Медицинский гороскоп на 22 декабря: что нужно успеть сделать перед Новым годом

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Медицинский гороскоп на 22 декабря: что нужно успеть сделать перед Новым годом
Это хорошее время, чтобы лечить сердце, бороться с мигренями. Фото: pixabay.com

22 декабря следует больше внимания посвятить работе печени. Не перегружайте ее жирными блюдами и алкоголем. Лучше соблюдать пост. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"До Нового года осталось 9 дней, - говорит астрологиня. - Стоит посвятить это время медицинским осмотрам и начать лечение. Прислушайтесь к своему организму. Не терпите боль. Вовремя сдайте анализы. Это хорошее время, чтобы лечить сердце, бороться с мигренями, делать офтальмологические операции и идти на осмотр к гинекологу".

Овен

Снижается острота зрения. В течение дня будет появляться ощущение песка в глазах. Сделайте перед сном успокаивающую маску на веки. Не засиживайтесь за работой.

Телец

Не пора идти к стоматологу. Поставленная в этот день пломба прочно не будет держаться. Проведите профилактику воспалительных заболеваний десен.

Близнецы

Допускать переутомления в этот день не следует. Следствием будет острая головная боль. Не лишайте себя полноценного сна.

Рак

Замедляются обменные процессы в организме. Это нехорошо отразится на вашей кожи. Увлажняйте руки и лицо масками и кремами.

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Лев

После значительных физических и умственных нагрузок позаботьтесь о полноценном восстановлении организма. Не доводите себя до истощения.

Дева

Критические дни у женщин могут задерживаться. Будут возникать сбои в работе гормональной системы. Гинекологические операции следует отложить.

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Весы

Стимулируйте полноценное мозговое кровоснабжение. Примите утром контрастный душ. Сделайте интенсивную гимнастику. Прислушайтесь к работе сердца.

Скорпион

Из-за неудобного резкого движение может произойти повреждения суставов. В группу риска прежде всего – пожилые люди. Следите за собой.

Стрелец

Растет число инфекционных заболеваний. Уделите больше внимания личной гигиене. Не стоит посещать больных знакомых.

Козерог

Держите спину ровно. Расправляйте легкие. Дышите полной грудью. Особенно полезной будет утренняя пробежка.

Водолей

Старайтесь меньше времени проводить на ногах. Быстро будет наступать усталость. Не медлите с началом лечения грибковой инфекции.

Рыбы

Напомнит о себе дискинезия желчегонных путей. Откажитесь от жирных блюд. Могут начать движение камни в желчном пузыре. Немедленно обратитесь к врачу.

22 декабря вы можете стать причиной семейного конфликта. Не лучше день для принятия важных личных решений. Астрологиня предупредила, на какие изменения стоит ожидать.

Автор: Gazeta.ua
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