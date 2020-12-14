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понедельник, 14 декабря 2020 11:50

Медицинский гороскоп на 14 декабря: как солнечное затмение отразится на нашем здоровье

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Медицинский гороскоп на 14 декабря: как солнечное затмение отразится на нашем здоровье
Полное солнечное затмение состоится 14 декабря. Фото: pixabay.com

14 декабря состоится солнечное затмение. Особенно внимательными к своему самопочутя должны быть Раки, Львы, Стрельцы и Рыбы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Позаботьтесь о полноценном сне, - говорит астролог. - Переутомление может плохо отражаться на вашем лице. А на работе и свидании желательно выглядеть лучше всех. Избегайте длительного пребывания среди многочисленной толпы. Берегитесь заболевания вирусными инфекциями дыхательных путей. Не отказывайте себе в полноценной половой жизни. Это один из природных рецептов поддержания гормонального баланса в организме".

Овен

Хорошее время для проведения оздоровительных процедур. Займитесь закаливанием организма. Посетите бассейн.

Телец

Напомнит о себе больная печень. Начните очередной курс лечения. Откажитесь от жареных и острых блюд. Не следует злоупотреблять алкоголем.

Близнецы

Будет активизироваться процесс отложения солей в суставах. Старайтесь предотвратить дальнейшее развитие остеохондроза. Запланируйте курс лечебного массажа.

Рак

Хорошо обрабатывайте поверхность раны или послеоперационного шва. Избегайте нагноению. Чистку кожи лица доверьте косметологу.

Лев

Не допускайте половых контактов со случайными партнерами. Остерегайтесь инфекционных заболеваний. Оперативное лечение органов репродуктивной системы следует отложить.

Дева

Проведите профилактические процедуры для предотвращения обострения гайморита. Не стоит спать с открытыми окнами. Прохлада ночи может стать причиной появления насморка.

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Весы

Следите за работой сердца. Контролируйте показатели артериального давления. Резкие его колебания могут привести к разрыву сосудов. Берегитесь внутренних кровоизлияний.

Скорпион

Хорошая возможность избавиться от вредных привычек. Вашим намерениям будут способствовать звезды. Поддерживайте здоровый образ жизни. Храните бодрое настроение.

Стрелец

Повышается ломкость волос и ногтей. Займитесь их укреплением. Посетите парикмахерскую во второй половине дня. Новая прическа подойдет вам.

Козерог

Мойте руки перед едой. Подвергайте термической обработке продукты. Проверяйте срок реализации консервов. Есть риск заболевания кишечной инфекцией.

Водолей

Замедляются обменные процессы в организме. Не перегружайте желудок. Продумайте свой дневной рацион. Желательно не употреблять несовместимые друг с другом продукты.

Рыбы

Будут беспокоить боли в суставах. Ухудшается подвижность конечностей. Дозируйте нагрузки во время тренировок. Берегите колени от травм.

Астролог сделала впечатляющий прогноз на неделю и дала несколько полезных советов.

Автор: Gazeta.ua
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