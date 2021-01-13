Медицинский гороскоп на 13 января: чего нельзя делать в этот день

В этот день нельзя принимать горячую ванну, посещать сауны, налегать на копченые колбасы и соленья, злоупотреблять кофе. Фото: pixabay.com

13 января уделите больше внимания личной гигиене. Хорошо мойте руки после пребывания на улице. Берегитесь заболеть вирусным гепатитом. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Перейдите на диетическое питание, - говорит астролог. - Возможны спазматические сужение желчегонных протоков. Будут возникать симптомы отравления. В этот день нельзя принимать горячую ванну, посещать сауны, налегать на копченые колбасы и соленья, злоупотреблять кофе. Следите за работой сердца. Будет беспокоить одышка. Следует чаще делать перерывы во время занятий физическим трудом".

Овен.

Есть опасность заболевания ангиной. Не пейте напитки из холодильника. Охлаждайте тело постепенно после интенсивных физических упражнений.

Телец.

Больше пейте и меньше ешьте в этот день. Не задерживайте мочеотделение. Хорошо промойте почки. Оперативное лечение органов выделительной системы отложите до следующей недели.

Близнецы.

Обостряется обоняние. Находитесь дальше от источника едких запахов. Не пользуйтесь резкими духами.

Рак.

Беритесь за дела в хорошем настроении. Не делайте ничего назло кому-то.

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Лев.

Способствуйте нормализации водно-солевого обмена. Не смешивайте во время еды сладкое, жареное и фрукты. Полезным будет раздельное питание.

Дева.

Правильно подобранная диета позволит вам прекрасно себя чувствовать. Отдавайте предпочтение вареным и печеным блюдам домашней кухни. Не допускайте перекусов на бегу.

Весы.

Могут возникать проблемы с памятью и длительной фиксацией внимания на работе. Организм будет нуждаться в отдыхе. Не игнорируйте этого.

Скорпион.

Начинайте день с интенсивных упражнений. Тогда в течение суток будете чувствовать бодрость в теле. Носите одежду, которая не сковывает ваших движений.

Стрелец.

Занимайтесь профилактикой развития сколиоза. Делайте упражнения на укрепление мышц спины. Следите за своей осанкой. Обеспечьте удобное положение спины во время работы.

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Козерог.

Позаботьтесь о полноценном отдыхе после рабочего дня. Переутомление может спровоцировать бессонницу. Больным вегето-сосудистой дистонией следует пройти очередной курс лечения.

Водолей.

Тело будет плохо реагировать на перепады температуры. Учитывайте это. Особенно если собираетесь с друзьями на природу.

Рыбы.

Защищайте себя от заражения грибковой инфекцией. В бассейне и бане не ходите босиком. Пользоваться чужими средствами гигиены не следует.

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