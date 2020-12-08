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суббота, 12 декабря 2020 09:20

Медицинский гороскоп на 12 декабря: кому удастся избавиться от вредных привычек

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Медицинский гороскоп на 12 декабря: кому удастся избавиться от вредных привычек
Не стоит идти в солярий и заниматься экстремальным спортом. Адреналин вам сейчас не нужен. Фото: pixabay.com

12 декабря не стоит посещать парикмахерскую. Особенно если вы собрались менять цвет волос. Они станут ломкими и безжизненными на вид. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Избегайте аварийных ситуаций на дорогах, - говорит астролог. - Осторожно обращайтесь с острыми предметами. Есть опасность травмирования. Отмените сеансы физиотерапии. Не стоит идти в солярий и заниматься экстремальным спортом. Адреналин вам сейчас не нужен. Избегайте резкого колебания артериального давления. Легко избавиться от вредной привычки смогут Близнецы, Львы и Стрельцы".

Овен

Операции в области горла и груди лучше отложить. Плохо будут действовать обезболивающие. Лекарства могут давать побочные эффекты.

Телец

Будет меняться кислотность желудочного сока. Могут возникать проблемы с перевариванием пищи. Перейдите на раздельное питание. Не перегружайте желудок.

Близнецы

Больным гипертонией следует быть осторожными. Избегайте большой физической нагрузки. Не провоцируйте наступления кризисных состояний.

Рак

Контролируйте свой аппетит. Откажитесь от пирожных и перекусов между приемами пищи. Быстро будет набираться лишний вес.

Лев

Хорошее время для проведения профилактических оздоровительных процедур. Начните курс массажа. Пересмотрите режим дня.

Дева

Не стоит в этот день начинать прием гормональных препаратов. Вы можете вызвать сбои в работе эндокринной системы.

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Весы

Иногда будет возникать ощущение песка в глазах. Не планируйте на день длительной кропотливой работы. Вы не сможете выполнять ее качественно. Снижается острота зрения.

Скорпион

Вы будете реагировать на изменение погодных условий. Головная боль будет мешать сосредоточиться на работе. Чаще делайте перерывы.

Стрелец

Хуже будут работать почки. Шлаки плохо будут выводиться из организма. Наблюдаться явления интоксикации. Берегите себя.

Козерог

Чаще начнут появляться синяки на теле. Займитесь укреплением стенок сосудов. Полезным будет душ Шарко.

Водолей

Ослабевают мышцы тела. Рекордных результатов во время тренировок не будет. Не отказывайте себе в полноценном белковом питании.

Рыбы

Возьмитесь за лечение устаревшего кашля. Обеспечьте себе хорошую вентиляцию легких. Делайте зарядку. Проветривайте квартиру.

Астролог рассказала, чего ждать от этой неделе и кто будет чувствовать себя победителем.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
12
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