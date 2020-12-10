Медицинский гороскоп на 11 декабря: чего нельзя делать в этот день

Не пейте воду из открытых источников. Вы можете спровоцировать желудочные расстройства. Фото: pixabay.com

11 декабря могут возникнуть проблемы с памятью. Трудно будет оставаться собранными. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Ваш мозг будет страдать от кислородного голодания, - говорит астролог. - Отправляйтесь в поездку с запасом питьевой воды. Не пейте воду из открытых источников. Вы можете спровоцировать желудочные расстройства. Нельзя делать операции в области носоглотки. Есть опасность рецидивов после их проведения".

Овен

Замените мясные блюда на рыбные. Не пейте газированных напитков. Желательно придерживаться раздельного питания.

Телец

Из-за усталости ухудшится самочувствие. Не загружайте себя работой. Раньше ложитесь спать. Перед сном выпейте чашку теплого молока с медом.

Близнецы

Повышается ломкость сосудов. Двигайтесь осторожно. Падения могут вызвать немалую внутреннее кровотечение. Гематомы долго не будут исчезать.

Рак

Хорошо пройдут процедуры, направленные на снижение веса. Не переедайте в этот день. Организм будет нуждаться в очистке.

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Лев

Хорошее самочувствие поддержите утренними тонизирующими процедурами. Заражайте окружающих жизнерадостным настроением.

Дева

Могут появиться высыпания на коже. Будут обострятся болезни психосоматического происхождения. Старайтесь меньше нервничать.

Весы

Операции на органах зрения лучше отложить. Берегите глаза от попадания пыли и грязи. Возможно обострение конъюнктивита.

Скорпион

При незначительных нагрузках будет усиливаться сердцебиение. Не планируйте длительных пеших переходов.

Стрелец

Займитесь укреплением ногтей. Усильте уход за волосами. Защитите их от негативных воздействий внешней среды.

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Козерог

Не начинайте курс физиотерапевтических процедур. Откажитесь от похода в сауну. Прогревание тела может навредить вам.

Водолей

Будут болеть места бывших переломов и вывихов. Вы начнете сильно реагировать на изменение погоды. Откажитесь от тонизирующих напитков.

Рыбы

Молодым мамам не следует отлучать детей от груди в этот день. Их иммунная система не сможет сейчас обеспечить надежную защиту.

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