Медицинский гороскоп на 1 января: как быстро и легко избавиться от симптомов похмелья

Обогатите свое питание витамином С. Пользуйтесь профилактическими зубными пастами. Фото: pixabay.com

1 января тяжесть в голове будет мешать сосредоточиться. Не засиживайтесь на одном месте. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Больше двигайтесь пешком, - говорит астрологиня. - Стимулируйте нормальное кровообращение. После новогодней ночи актуальным будет вопрос, как избавиться от симптомов похмелья. Будет преследовать головная боль, жажда, тошнота, раздражительность и плохое настроение. Избавиться похмельного синдрома помогут сорбенты, негазированная минеральная вода, мятный чай и бульон. Проведите профилактику пародонтоза. Обогатите свое питание витамином С. Пользуйтесь профилактическими зубными пастами".

Овен

Усиливаются процессы брожения в кишечнике. Будет беспокоить урчание в животе. Не стоит экспериментировать с экзотическими блюдами. Остерегайтесь отравления.

Телец

Отнеситесь серьезно к проявлениям признаков простуды. Она может дать осложнения на сердечно-сосудистую систему. При повышении температуры не нарушайте постельный режим.

Близнецы

Ослабевают мышцы спины. Будет прогрессировать сколиоз. Следите за своей осанкой. Не садитесь в переполненный транспорт. Берегите спину от травм. Ложитесь спать на низкой подушке.

Рак

Повышается ломкость кровеносных сосудов. Увеличится количество больных инсультом. Не допускайте резкого повышения артериального давления.

Лев

Склонным к отекам стоит позаботиться о себе. Попейте мочегонные препараты. По возможности не работайте длительное время стоя.

Дева

Печень будет плохо справляться со своими функциями. Может появиться горечь во рту. Не начинайте нового курса лечения. Перейдите на вареные и пареные неострые блюда.

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Весы

Нельзя красить волосы. Они потребует подпитки. Желательно высушивать голову без использования горячего фена.

Скорпион

Обостряются воспалительные процессы в почках. Затрудняется мочеиспускание. Вовремя обратитесь за советом к врачу.

Стрелец

Не допускайте нервного истощения. Чаще делайте перерывы во время работы. Вечером снимите дневное напряжение в ванной. Послушайте приятную музыку

Козерог

Усильте уход за полостью рта. Займитесь профилактикой пародонтоза. Удалять зубы в этот день нельзя.

Водолей

Утром хорошо попарьтесь в сауне. Способствуйте выведению токсинов из организма через потовые железы. Пейте чистую воду.

Рыбы

Не проводите косметических операций. Вы можете испортить свою внешность. Берегите кожу от повреждения.

1 января многое будет удаваться тем, кто знает, чего хочет от жизни. Астрологиня посоветовала, как провести этот день, чтобы везло весь год.