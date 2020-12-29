Медицинский гороскоп на 1 января: как быстро и легко избавиться от симптомов похмелья

 
Ексклюзивы
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 207
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 2223
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 639
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 144
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 936
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1368
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 756
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2097
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1053
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1269
Фото
Все фото
5
10
23
7
8
Украинка рассказала, почему в Чехии не празднуют Новый год
Украинка рассказала, почему в Чехии не празднуют Новый год
Сказочные фото елок, которые признали лучшими в Европе. Украинская среди них
Сказочные фото елок, которые признали лучшими в Европе. Украинская среди них
&quot;Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает&quot; - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Украинец рассказал, сколько можно заработать в Канаде
Украинец рассказал, сколько можно заработать в Канаде
Украинка поделилась опытом покупки машины в Польше
Украинка поделилась опытом покупки машины в Польше
Видео
Все видео
Как изменилась ситуация с коронавирусом в областях
Как изменилась ситуация с коронавирусом в областях
Выбрали лучшее туристическое видео о Киеве
Выбрали лучшее туристическое видео о Киеве
Нелегальный детсад воспитывает украинских детей на "элитном" русском языке
Нелегальный детсад воспитывает украинских детей на "элитном" русском языке
Много смертей и рекорд выздоровлений: обновили коронавирусную статистику по Украине
Много смертей и рекорд выздоровлений: обновили коронавирусную статистику по Украине
Женщина зарабатывает на 5-ю часть меньше чем мужчина: статистика
Женщина зарабатывает на 5-ю часть меньше чем мужчина: статистика
Интервью
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 207
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 864
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 144
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 936
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2097
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 576
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
пятница, 01 января 2021 09:20

Медицинский гороскоп на 1 января: как быстро и легко избавиться от симптомов похмелья

  Комментировать
Медицинский гороскоп на 1 января: как быстро и легко избавиться от симптомов похмелья
Обогатите свое питание витамином С. Пользуйтесь профилактическими зубными пастами. Фото: pixabay.com

1 января тяжесть в голове будет мешать сосредоточиться. Не засиживайтесь на одном месте. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Больше двигайтесь пешком, - говорит астрологиня. - Стимулируйте нормальное кровообращение. После новогодней ночи актуальным будет вопрос, как избавиться от симптомов похмелья. Будет преследовать головная боль, жажда, тошнота, раздражительность и плохое настроение. Избавиться похмельного синдрома помогут сорбенты, негазированная минеральная вода, мятный чай и бульон. Проведите профилактику пародонтоза. Обогатите свое питание витамином С. Пользуйтесь профилактическими зубными пастами".

Овен

Усиливаются процессы брожения в кишечнике. Будет беспокоить урчание в животе. Не стоит экспериментировать с экзотическими блюдами. Остерегайтесь отравления.

Телец

Отнеситесь серьезно к проявлениям признаков простуды. Она может дать осложнения на сердечно-сосудистую систему. При повышении температуры не нарушайте постельный режим.

Близнецы

Ослабевают мышцы спины. Будет прогрессировать сколиоз. Следите за своей осанкой. Не садитесь в переполненный транспорт. Берегите спину от травм. Ложитесь спать на низкой подушке.

Рак

Повышается ломкость кровеносных сосудов. Увеличится количество больных инсультом. Не допускайте резкого повышения артериального давления.

Лев

Склонным к отекам стоит позаботиться о себе. Попейте мочегонные препараты. По возможности не работайте длительное время стоя.

Дева

Печень будет плохо справляться со своими функциями. Может появиться горечь во рту. Не начинайте нового курса лечения. Перейдите на вареные и пареные неострые блюда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год

Весы

Нельзя красить волосы. Они потребует подпитки. Желательно высушивать голову без использования горячего фена.

Скорпион

Обостряются воспалительные процессы в почках. Затрудняется мочеиспускание. Вовремя обратитесь за советом к врачу.

Стрелец

Не допускайте нервного истощения. Чаще делайте перерывы во время работы. Вечером снимите дневное напряжение в ванной. Послушайте приятную музыку

Козерог

Усильте уход за полостью рта. Займитесь профилактикой пародонтоза. Удалять зубы в этот день нельзя.

Водолей

Утром хорошо попарьтесь в сауне. Способствуйте выведению токсинов из организма через потовые железы. Пейте чистую воду.

Рыбы

Не проводите косметических операций. Вы можете испортить свою внешность. Берегите кожу от повреждения.

1 января многое будет удаваться тем, кто знает, чего хочет от жизни. Астрологиня посоветовала, как провести этот день, чтобы везло весь год.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Медицинский гороскоп на 1 января: как быстро и легко избавиться от симптомов похмелья». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
января

Ввели новую валюту

В Галичине начала выходить украинская газета

Освободили женщину, пытавшуюся убить президента США

Объявили указ об автокефалии Украинской православной церкви

От плана ядерной атаки отказались

Пропавшую правозащитницу нашли убитой

Самое читаемое
Священница, которая стала порно моделью, опубликовала новые эротические фото
Священница, которая стала порно моделью, опубликовала новые эротические фото
13
 Просмотров: 42390
&quot;К своим бабе или деду сходите в трусах&quot;. Снегурочку Maruv раскритиковали за экстравагантный образ
"К своим бабе или деду сходите в трусах". Снегурочку Maruv раскритиковали за экстравагантный образ
7
 2 Просмотров: 15166
Украинка поделилась опытом покупки машины в Польше
Украинка поделилась опытом покупки машины в Польше
8
 Просмотров: 12835
Гороскоп на 31 декабря: чем удивит и порадует последний день в году
Гороскоп на 31 декабря: чем удивит и порадует последний день в году
 Просмотров: 8776
Террорист в костюме Санта Клауса убил 39 людей
Террорист в костюме Санта Клауса убил 39 людей
 Просмотров: 8145
Общество
Законодательные изменения января: чего ждать украинцам под елку
Законодательные изменения января: чего ждать украинцам под елку Просмотров: 279
Гороскоп на 1 января: как провести этот день, чтобы везло весь год
Гороскоп на 1 января: как провести этот день, чтобы везло весь год
 Просмотров: 1233
Черные бобы с рисом и падение большого шара: как украинцы встречают Новый год в разных странах
Черные бобы с рисом и падение большого шара: как украинцы встречают Новый год в разных странах
5
 Просмотров: 216
Украинка рассказала, почему в Чехии не празднуют Новый год
Украинка рассказала, почему в Чехии не празднуют Новый год
5
 Просмотров: 3240
Елена Зеленская поздравила украинцев с Новым годом
Елена Зеленская поздравила украинцев с Новым годом Просмотров: 396
Больше всего комментируют
7
Доработались: партию Зеленского переплюнула в рейтинге ОПЗЖ
4
Указ Зеленского - ничтожен, а сам он нарушитель Конституции. КСУ ответил на ход президента
2
"К своим бабе или деду сходите в трусах". Снегурочку Maruv раскритиковали за экстравагантный образ
2
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2
Нардеп оделась в цвета георгиевской ленты и назвала запрет коммунизма маразмом
Голосов: 54651
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть