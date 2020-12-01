Медицинский гороскоп на 1 декабря: каким знакам нужно быть особенно внимательными

1 декабря быстро будет набираться лишний вес. Хороший результат даст разгрузочная диета. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Сыпь на теле будет свидетельствовать о появлении аллергической реакции, - говорит астролог. - Избегайте контакта с бытовой химией. Убирайте дом в резиновых перчатках. Остерегайтесь грибковой инфекции. Не используйте чужую обувь. Не ходите босиком в бассейне. Контролируйте показатели артериального давления. Резкое его повышение может вызвать приступ стенокардии. Снижайте нагрузку во время тренировок. Особенно внимательными к своему самочувствию должны быть Тельцы, Весы и Рыбы".
Овен
Ухудшается выведение шлаков из организма. Используйте в пищу свежие продукты. Замените мясные блюда на рыбные.
Телец
Обостряются сердечно-сосудистые заболевания. Не медлите с началом нового курса лечения. Снижайте физические нагрузки.
Близнецы
Организм будет нуждаться в поддержке. Не экспериментируйте с экзотическими блюдами. Не нужно начинать новый курс лечения.
Рак
Трудно будут проходить критические дни у женщин. Усиливается кровотечение. Операции на репродуктивных органах лучше отложить.
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Лев
Следите за самочувствием. Гипертоникам следует контролировать артериальное давление. Возможны резкие перепады его показателей.
Дева
Особого ухода требуют волосы и ногти. Повышается их ломкость. Посетите парикмахерскую. Не следует красить волосы.
Весы
Ваш иммунитет будет нуждаться в поддержке. Ослабленный организм может стать легкой добычей для вирусов. Сократите время пребывания в толпе.
Скорпион
Хорошее время для начала проведения общеоздоровительных процедур. Позаботьтесь об укреплении здоровья.
Стрелец
Будет беспокоить бессонница. Старайтесь не допускать чрезмерного возбуждения в течение дня. Вечером перед сном желательно гулять пешком.
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Козерог
Держитесь подальше от красок и других веществ с едким запахом. Их испарения может вызывать симптомы отравления и головокружение.
Водолей
Повышается кровоточивость десен. В случае необходимости посетите стоматолога. Лечение и протезирование зубов пройдет удачно.
Рыбы
Будет повышаться внутричерепное давление. Головная боль будет беспокоить чаще. Имейте под рукой обезболивающее. Попейте мочегонные чаи.
Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в декабре и почему этот месяц станет самым легким в году.
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