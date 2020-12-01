Медицинский гороскоп на 1 декабря: каким знакам нужно быть особенно внимательными

Остерегайтесь грибковой инфекции. Не используйте чужую обувь. Фото: pixabay.com

1 декабря быстро будет набираться лишний вес. Хороший результат даст разгрузочная диета. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Сыпь на теле будет свидетельствовать о появлении аллергической реакции, - говорит астролог. - Избегайте контакта с бытовой химией. Убирайте дом в резиновых перчатках. Остерегайтесь грибковой инфекции. Не используйте чужую обувь. Не ходите босиком в бассейне. Контролируйте показатели артериального давления. Резкое его повышение может вызвать приступ стенокардии. Снижайте нагрузку во время тренировок. Особенно внимательными к своему самочувствию должны быть Тельцы, Весы и Рыбы".

Овен

Ухудшается выведение шлаков из организма. Используйте в пищу свежие продукты. Замените мясные блюда на рыбные.

Телец

Обостряются сердечно-сосудистые заболевания. Не медлите с началом нового курса лечения. Снижайте физические нагрузки.

Близнецы

Организм будет нуждаться в поддержке. Не экспериментируйте с экзотическими блюдами. Не нужно начинать новый курс лечения.

Рак

Трудно будут проходить критические дни у женщин. Усиливается кровотечение. Операции на репродуктивных органах лучше отложить.

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Лев

Следите за самочувствием. Гипертоникам следует контролировать артериальное давление. Возможны резкие перепады его показателей.

Дева

Особого ухода требуют волосы и ногти. Повышается их ломкость. Посетите парикмахерскую. Не следует красить волосы.

Весы

Ваш иммунитет будет нуждаться в поддержке. Ослабленный организм может стать легкой добычей для вирусов. Сократите время пребывания в толпе.

Скорпион

Хорошее время для начала проведения общеоздоровительных процедур. Позаботьтесь об укреплении здоровья.

Стрелец

Будет беспокоить бессонница. Старайтесь не допускать чрезмерного возбуждения в течение дня. Вечером перед сном желательно гулять пешком.

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Козерог

Держитесь подальше от красок и других веществ с едким запахом. Их испарения может вызывать симптомы отравления и головокружение.

Водолей

Повышается кровоточивость десен. В случае необходимости посетите стоматолога. Лечение и протезирование зубов пройдет удачно.

Рыбы

Будет повышаться внутричерепное давление. Головная боль будет беспокоить чаще. Имейте под рукой обезболивающее. Попейте мочегонные чаи.

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в декабре и почему этот месяц станет самым легким в году.