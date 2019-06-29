Медицинский гороскоп, который не оставит равнодушным ни одного

Не нервничайте по пустякам. Будет надоедать боль в груди и голове. Фото: slovofraza.com

В воскресенье 30 июня спрячьте смартфоны и отдохните от соцсетей. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Последний день июня покажется напряженным, поэтому лучше его провести дома, - говорит астролог. - Не нервничайте по пустякам. Будет надоедать боль в груди и голове, головокружение. Хорошо будет вестись тем, кто производит что-то своими руками. Занимайтесь живописью и фотографией, шейте одежду, изготавляйте украшения. Не скрывайте своих желаний. Подавайте заявки на участие в конкурсах. Улучшайте условия труда. Время наводить порядок в делах. Это скажется на самочувствии".

Овен

Начните борьбу с лишним весом. Посетите тренажерный зал. Обратитесь к услугам массажиста.

Телец

Прикрывайте голову от прямых солнечных лучей. Перегреваться опасно. Может открыться носовое кровотечение.

Близнецы

Откажитесь от употребления алкоголя. Кровь будет медленно очищаться. Ухудшится самочувствие.

Рак

Начинать протезирование зубов не следует. Займитесь лечением и профилактикой заболеваний десен.

Лев

Говорите тихо. Чрезмерное напряжение голосовых связок приведет к потере голоса. Стоит начинать лечение тонзиллита.

Дева

Обращайтесь осторожно с огнем. У газовых плит берегите от ожогов руки.

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Весы

Могут беспокоить головная боль и головокружение. Не оставайтесь надолго в душных помещениях. Проветривайте дом перед сном. Больше времени проводите на природе.

Скорпион

Не надо подбирать новую косметику. Повышается склонность организма к аллергическим реакциям.

Стрелец

Откажитесь от похода в сауну или солярий. Не допускайте перегрева тела. Без видимых причин может подняться температура.

Козерог

Трудно будут проходить критические дни у женщин. Отложите начало лечения органов репродуктивной системы. Результаты вас не удовлетворят.

Водолей

Снизится острота зрения. Дополнительные очки искать не следует. Лучше дать возможность глазам отдохнуть от экранов и мониторов.

Рыбы

Есть тенденция к снижению уровня гемоглобина в крови. Позаботьтесь о полноценном питании. Голодать в этот период опасно.

Чем запомнятся последние выходные июня - впечатляющий прогноз астролога.