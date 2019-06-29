Медицинский гороскоп, который не оставит равнодушным ни одного

 
Ексклюзивы
1/5
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 351
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1062
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
1 Просмотров: 3052
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 1755
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 648
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1440
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
10 Просмотров: 24399
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 837
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3753
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 6921
Фото
Все фото
6
8
5
3
5
Местный менталитет – это Украина 90-х, - бизнесмен рассказал о жизни во Вьетнаме
Местный менталитет – это Украина 90-х, - бизнесмен рассказал о жизни во Вьетнаме
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
В туристических брошюрах страну называют &quot;неожиданность&quot;, - украинка рассказала о жизни в Люксембурге
В туристических брошюрах страну называют "неожиданность", - украинка рассказала о жизни в Люксембурге
Разоблачили еще один фейк о паспортах России
Разоблачили еще один фейк о паспортах России
Одесситка рассказала, почему не смогла жить в Израиле
Одесситка рассказала, почему не смогла жить в Израиле
Видео
Все видео
В России самолет с пассажирами въехал в дом
В России самолет с пассажирами въехал в дом
Разведение войск в Станице Луганской: что случилось и будет дальше
Разведение войск в Станице Луганской: что случилось и будет дальше
Выступление Порошенко забросали дымовыми шашками
Выступление Порошенко забросали дымовыми шашками
HBO раскрыл несколько секретов сериала "Чернобыль"
HBO раскрыл несколько секретов сериала "Чернобыль"
Напоминает русскую версию "Голос.Дети": в сети скандал из-за дочери Кошевого
Напоминает русскую версию "Голос.Дети": в сети скандал из-за дочери Кошевого
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 315
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1440
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1359
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2061
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11124
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
29 июня 2019
Просмотров: 468
Дівчата з Чорнобиля
– Ну хіба ж не дури, глянь, – приятель Вітька тицяє мені під носа побитий смартфон LG. Там у павутинні екранних тріщин фото ...
воскресенье, 30 июня 2019 07:00

Медицинский гороскоп, который не оставит равнодушным ни одного

  Комментировать
Медицинский гороскоп, который не оставит равнодушным ни одного
Не нервничайте по пустякам. Будет надоедать боль в груди и голове. Фото: slovofraza.com

В воскресенье 30 июня спрячьте смартфоны и отдохните от соцсетей. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Последний день июня покажется напряженным, поэтому лучше его провести дома, - говорит астролог. - Не нервничайте по пустякам. Будет надоедать боль в груди и голове, головокружение. Хорошо будет вестись тем, кто производит что-то своими руками. Занимайтесь живописью и фотографией, шейте одежду, изготавляйте украшения. Не скрывайте своих желаний. Подавайте заявки на участие в конкурсах. Улучшайте условия труда. Время наводить порядок в делах. Это скажется на самочувствии".

Овен

Начните борьбу с лишним весом. Посетите тренажерный зал. Обратитесь к услугам массажиста.

Телец

Прикрывайте голову от прямых солнечных лучей. Перегреваться опасно. Может открыться носовое кровотечение.

Близнецы

Откажитесь от употребления алкоголя. Кровь будет медленно очищаться. Ухудшится самочувствие.

Рак

Начинать протезирование зубов не следует. Займитесь лечением и профилактикой заболеваний десен.

Лев

Говорите тихо. Чрезмерное напряжение голосовых связок приведет к потере голоса. Стоит начинать лечение тонзиллита.

Дева

Обращайтесь осторожно с огнем. У газовых плит берегите от ожогов руки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Солнечное затмение 2019-го: что нужно знать и чего остерегаться

Весы

Могут беспокоить головная боль и головокружение. Не оставайтесь надолго в душных помещениях. Проветривайте дом перед сном. Больше времени проводите на природе.

Скорпион

Не надо подбирать новую косметику. Повышается склонность организма к аллергическим реакциям.

Стрелец

Откажитесь от похода в сауну или солярий. Не допускайте перегрева тела. Без видимых причин может подняться температура.

Козерог

Трудно будут проходить критические дни у женщин. Отложите начало лечения органов репродуктивной системы. Результаты вас не удовлетворят.

Водолей

Снизится острота зрения. Дополнительные очки искать не следует. Лучше дать возможность глазам отдохнуть от экранов и мониторов.

Рыбы

Есть тенденция к снижению уровня гемоглобина в крови. Позаботьтесь о полноценном питании. Голодать в этот период опасно.

Чем запомнятся последние выходные июня - впечатляющий прогноз астролога.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Медицинский гороскоп, который не оставит равнодушным ни одного». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июня

Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села

Назарий Яремчук "поймал" рак после Чернобыля

Самое читаемое
Показали фото женщины, 2-летнего сына которой нашли мертвым в чемодане
Показали фото женщины, 2-летнего сына которой нашли мертвым в чемодане
6
 Просмотров: 21664
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
8
 Просмотров: 12178
Жена пленного: Медведчук освобождает водителя, который завез семь бойцов ВСУ в плен
Жена пленного: Медведчук освобождает водителя, который завез семь бойцов ВСУ в плен 2 Просмотров: 11619
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами 3 Просмотров: 11511
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
15
 Просмотров: 10251
Общество
Воины объединились с театром: презентовали новый проект для поддержки ветеранов Донбасса
Воины объединились с театром: презентовали новый проект для поддержки ветеранов Донбасса Просмотров: 63
Глава УГКЦ - украинцам: "Не очаровывайтесь обещаниями"
Глава УГКЦ - украинцам: "Не очаровывайтесь обещаниями" Просмотров: 612
Местный менталитет – это Украина 90-х, - бизнесмен рассказал о жизни во Вьетнаме
Местный менталитет – это Украина 90-х, - бизнесмен рассказал о жизни во Вьетнаме
6
 Просмотров: 513
ЦИК зарегистрировала кандидатов Саакашвили
ЦИК зарегистрировала кандидатов Саакашвили Просмотров: 360
Корабль США доставил в Украину американских пехотинцев.
Корабль США доставил в Украину американских пехотинцев. Просмотров: 2457
Больше всего комментируют
7
"Трамп не советовался с Киевом перед встречей с Путиным"
3
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами
2
"Крым на повестке дня. Но не на первом месте" - экс-посол США в Украине
2
Жена пленного: Медведчук освобождает водителя, который завез семь бойцов ВСУ в плен
2
Кандидаты от "Слуги народа" дали важные обязательства
Голосов: 40926
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua