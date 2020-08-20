"Мечтаю, чтобы наука и ученые были уважаемыми в нашей стране" - самые яркие цитаты выдающегося Бориса Патона

Борис Патон является автором и соавтором более 720 изобретений. Фото: НАН Украины

Борис Патон - ученый, дважды Герой Соцтруда и Герой Украины. Является автором и соавтором более 720 изобретений, около 500 из которых - иностранные. Скончался на 102-м году жизни 19 августа.

Gazeta.ua собрала самые яркие высказывания ученого Бориса Патона.

1. Мечтаю, чтобы наука и ученые были уважаемыми в нашей стране. Чтобы Украина развивалась и процветала.

2. Пройдет время, мы поумнеем и станем более цивилизованными. Как и положено стране, находящейся в сердце Европы. И возмужают.

3. Лучше всего капиталовложения, даже если это просто хобби - это вложения в новые знания. Образование, книги, учебные программы.

4. Я теперь понимаю отца: ему было за 80, а он все на работе подгонял. Теперь я и сам такой - время идет, а сделать хочется больше.

5. Нужно получать удовольствие от своего труда и от своей жизни. А если ты только хнычешь и скулишь, то ничего хорошего не будет.

6. Надо уметь работать и головой, и руками. Вот когда съешь с заводским народом пуд соли, сразу поймешь, что ему от науки надо.

7. Убежден, что важно работать, заниматься интересным и полезным делом. И главное: получать при этом удовольствие. Несмотря на то, что работа иногда бывает изнурительной, она все равно должна полностью захватывать. Это и есть, на мой взгляд, смысл жизни.

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8. Ученый, по определению, открытый ко всему новому, интересному и перспективному. Его невозможно представить без любознательности, желание познавать непознанное.

Сотрудники Национальной академии наук рассказали некоторые обстоятельства смерти героя Украины, руководителя НАН Бориса Патона. Они сообщили, что предыдущие недели он провел в больнице из-за проблем со здоровьем.