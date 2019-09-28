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суббота, 28 сентября 2019 20:05

"Мечтаю быть здоровым и воспитывать сыночка" - Ярослав Драчук просит помощи на лечение онкологии

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&quot;Мечтаю быть здоровым и воспитывать сыночка&quot; - Ярослав Драчук просит помощи на лечение онкологии
Рак в Ярослава Драчука диагностировали 2 года назад. Сейчас он собирает деньги, чтобы продолжить лечение. Фото предоставлено Ярославом Драчуком

33-летний Ярослав Драчук из Черкасс нуждается в помощи. У мужчины обнаружили онкологию 4 стадии. Он прошел лечение в клинике "Лисод". На диагностику, терапию, контрольные периодические анализы и обследования ушло более 635 тыс. грн. На продолжение лечения нужна помощь.

"Диагноз мне установили 2 года назад. Благодаря помощи неравнодушных я прошел 7 курсов таргентной терапии препаратом Сутент. Наблюдалась положительная динамика. Но была высокая токсичность, не позволяла дальше продолжать лечение. Далее были 14 курсов гормональной терапии препаратом Сандостатин Лар, 6 контрольных компьютерных томографических, 2 МРТ, и 2 контрольных обследования за рубежом. В злокачественных клетках отмечается снижение метаболического процесса. Обследование 16 сентября показало ремиссию. Врачами клиники "Лисод" рекомендовано продолжить лечение препаратом Сандостатин Лар. Его стоимость составляет 25850 гривен. Через 4 месяца предстоит пройти обследование, которое в Украине не делают. Оно стоит около 1100 евро", - рассказал Gazeta.ua Ярослав.

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"Прошу у людей о посильной помощи. Без их поддержки не смогу продолжить лечение и сделать контрольные обследования. Ибо нет таких средств. Спасибо всем кто поддерживал и продолжает помогать. Мечтаю быть здоровым и воспитывать своего сынишку", - добавил он.

Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7573 2698 9136 (Драчук Ярослав Александрович).

6-летняя Оля Храпийчук из поселка Сахкамень Каменец-Подольского района Хмельницкой области находится в больнице "Охматдет". У девочки обнаружили гнойный туберкулез костей грудного отдела. Нужна операция по установлению имплантата. Его стоимость составляет 100 тыс грн.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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