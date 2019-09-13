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пятница, 13 сентября 2019 11:29

Оле Храпийчук на конструкцию для фиксации позвоночника нужно 100 тысяч гривен

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Автор: Фото предоставлено Натальей Храпийчук
  У Оли обнаружили гнойный туберкулез костей грудного отдела.
У Оли обнаружили гнойный туберкулез костей грудного отдела.

6-летняя Оля Храпийчук из поселка Сахкамень Каменец-Подольского района Хмельницкой области находится в больнице "Охматдет". У девочки обнаружили гнойный туберкулез костей грудного отдела. Нужна операция по установлению имплантата. Его стоимость составляет 100 тыс грн.

"Весной Оля начала жаловаться, что болит спина. Я заметила, что у нее изменилась осанка. Она стала нагибаться вперед. Когда шла, будто заплетались ноги. Мы поехали к врачу, он сказал, что это плоскостопие. Назначил мазь, но она ничего не помогала. Мы обратились к областному нейрохирургу. МРТ выявила перелом двух грудных позвонков.

Сейчас находимся в отделении гнойной хирургии. Оле должны поставить корсет для растяжения позвонков и очистить от гноя. После будут делать операцию по установлению имплантата, который будет расти вместе с ней. Он стоит 100 тысяч гривен. Государством не финансируется, надо покупать самим.

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Оля у меня второй ребенок. От первого брака есть 20-летний сын, работает рабочим на мясокомбинате. Я работала помощником пекаря. С отцом Оли живем в гражданском браке. Он развозит хлеб. Зарплата небольшая. Самим купить протез ребенку нереально. Просим у людей помощи", — рассказала Gazeta.ua мать Наталья Храпийчук.

Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7573 2355 2119 (отец Козаченко Сергей Николаевич).

Автор: Любовь КАРНАРУК
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