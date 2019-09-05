"Мечтаю без боли ходит. Иметь семью и детей" - Ярославу Коваленко нужна помощь

Автор: Фото предоставлено Ярославом Коваленко Во время болезни одна нога Ярослава стала на 5 сантиметров короче

33-летний Ярослав Коваленко с села Яснозорье Черкасской области нуждается в операции по трансплантации обеих тазобедренных суставов. Стоимость операции и протезов составляет 220 тыс. грн.

"Пять лет назад у меня начала очень болеть спина. МРТ показало протрузии. Через год поставили диагноз артроз коксартроз тазобедренных суставов 2-й степени.

Надо было делать операцию. Тогда она стоила 80 тысяч гривен. У меня таких денег не было. Я уже не мог работать. А родители получают минимальную пенсию. Помогали, кто и сколько мог, родственники, друзья и одноклассники. Денег хватало только на обследование и лечение. Но состояние все равно ухудшалось. Теперь у меня 4-я степень артроза коксартоза. Это привело к деградации тазобедренных суставов.

Я имею инвалидность. Из-за невыносимой боли не имею возможности работать, нормально ходить и жить. В Институте травматологии и ортопедии назначили предыдущий курс лечения. Нужно было пройти реабилитацию. Но не было денег. В период болезни левая нога на 5 сантиметров стала короче.

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Врачи говорят, что операцию надо сделать до конца года, так как это последняя стадия болезни. На протезы и лечение надо 22 тысяч гривен. Я мечтаю без боли ходить и сидеть. Иметь семью и детей. Устроиться на работу. Самому собрать такую ​​сумму нереально. Поэтому обращаюсь к неравнодушным людям. Очень прошу помочь, хто сколько сможет", - рассказывает Gazeta.ua Ярослав.

Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7427 2727 6838 (Коваленко Ярослав Петрович), контакты: 0 (63) 701 013 37 22.