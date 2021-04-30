Мечтала о переезде - заслуженная артистка рассказала о реалиях жизни в Польше

Ольга Малык побывала в 30 странах мира. Фото: скриншот с видео

Украинская скрипачка Ольга Малык переехала в Польшу, потому что не нашла в Украине нормальных преподавателей для сына.

Впервые выехала за границу еще школьницей. Женщина побывала в 30 странах мира, в частности в Северной и Южной Америке, Корее, Арабских Эмиратах и ​​во всей Европе.

Настоящий гастрольный опыт получила в 2000 году. Ее удивили ровные дороги в Брюсселе, рассказала заслуженная артистка Украины в эфире Studio Dziennik UA.

"Поехала в Бельгию. Для меня был шок, что могут быть ровные дороги. Фонари были на протяжении всей трассы", - говорит Малык.

Скрипачка живет в Валбжихе. Она всегда мечтала переехать в Польшу. Решающим стало то, что женщина не смогла в Украине найти преподавателя для сына.

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"Андрей закончил музыкальную школу, играет на виолончели. Я считаю, что в Украине нет хороших преподавателей по этому направлению. Хотела, чтобы он получил хорошее образование. Мой дед был поляком, поэтому проблем с переездом не возникло. Тем более, в Польше хорошая виолончельная школа. У меня есть знакомый преподаватель, который согласился учить сына", - рассказывает Ольга.

Андрей второй год учится в Шестаховской музыкальной школе. О выборе места учебы для сына Малык не жалеет.

"Мне помогают адаптироваться на новом месте все коллеги. Страшно то, что нет рядом мужа, остался в Украине. Приходится решать вопросы все самостоятельно. Когда куда-то переезжаешь, надо делать это вместе с семьей", - отмечает артистка.

Ольга мечтает, чтобы в Украине способствовали развитию музыки и культуры. Поэтому женщина советует профессионалам оставаться на Родине.

Украинец 9-летний Иван Гомольський победил на Международном конкурсе аккордеонистов в Америке. Всего было 72 участников. Иван получил звание Чемпиона мира.