МАУ пообещала не поднимать цены на билеты из-за облета Беларуси

Облет потребует дополнительно 40 минут летного времени. Фото: avianews.com

Авиакомпания Международные Авиалинии Украины поддерживает решение правительства о прекращении пролета над территорией Беларуси.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

"Ряд маршрутов сети МАУ проходит над территорией Беларуси. Сейчас просмотр маршрутов будет касаться регулярных рейсов в Вильнюс, а также в Финляндию (Хельсинки, Вааса)", - говорится в сообщении.

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На данных маршрутах облет вызовет дополнительно 40 минут летного времени и соответственно дополнительные расходы на авиатопливо. При этом МАУ не видит оснований для подорожания билетов из-за необходимости облета.

"Сейчас авиакомпания МАУ не планирует отмены рейсов из-за необходимости облета территории Беларуси", - говорится в сообщении.

С 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Такое решение принял Кабинет министров на внеочередном заседании во вторник. Правительство поручило Министерству инфраструктуры, Госавиаслужбы и государственному предприятию "Украэрорух" принять для этого необходимые меры.