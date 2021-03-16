Мать 8-летней блогерки прокомментировала ее "роман" с подростком

Полиция допросила родителей скандальных малолетних блоггеров, которые показывают свои любовные отношения в соцсетях.
Об этом рассказала мать девочки-фигурантки скандала Миланы Маханец Дарья в комментарии Сегодня.
"Мы дали показания полиции. Свою позицию будем отстаивать и дальше. Докажем, что ничего незаконного не совершено", - сказала Дарья.
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Мать девочки также прокомментировала то, что ее дочь, якобы, живет вместе с 13-летним подростком отдельно от родителей.
"Это очень искаженная информация. Ребенок в своей сторис сказала, что едет на ночевку к Паше. Это был семейный визит. То есть, я вместе с Миланой приехали в гости к семье, с которой мы дружим", - объяснила мать блогерки.
Дарья добавила, что надеется на развитие дочери в модельной сфере.
Юная модель из Киева Милана Махинации заявила в Instagram об отношениях с блогером Павлом Паем. 8-летняя девочка опубликовала снимок, на котором позирует в объятиях любимого. Дети снимают совместные видео, ходят в кино и целуются.
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