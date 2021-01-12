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четверг, 14 января 2021 17:11

Мастер поделилась процессом создания украшений

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Мастер поделилась процессом создания украшений
Роксоляна Шимчук сакральной зоной называет шею. Там всегда что-то должно быть. Фото: Валерий Шмаков

Дизайнер женских и мужских украшений из Львова Роксоляна Шимчук рассказала, как работает над их созданием.

Все началось с того, что перерабатывала украшения для себя, а потом их не прочь были поносить родные и знакомые. По заказу начала работать после того, как преодолела психологический барьер.

Марина Порошенко надела украшение дизайнера с камнем смутьян на инаугурацию мужа.

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"Это дало огромный толчок к популяризации, хотя я и сначала не знала, для кого это. Если делаю под конкретного человека, то вижу, как украшение должно выглядеть. Иногда это просто поиск гармонии. Выкладываешь камни, металл, и получается то, что нравится тебе и другим. Бывает, покупаю элементы украшения с уверенностью, что подойдут. Выкладываю на стол и не нравятся. Оставляю на ночь. Утром могу прийти и все складывается, а если нет, то придумываю что-то другое", - рассказала Роксоляна Шимчук.

Полное интервью с Роксоляной Шимчук читайте в журнале "Країна" от 14 января.

В новом году популярности наберет украшение моносерьга. Специалисты предупреждают, что к ней стоит хорошо продумать весь образ.Выбирать стоит 1 моносерьгу или асимметричные. К 1 серьги стоит заложить прядь волос за ухо, чтобы акцентировать на ней внимание.

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