Массовое отравление в McDonald's: с продажи сняли салат

Автор: mcdonalds.ua McDonald's снял с продажи салаты, от которых отравляются люди

Сеть фаст-фуда McDonald's сняла с продажи салат, от которого отравляются люди.

Ранее власти штатов Иллинойс и Айова объявила, что идет расследование случаев заражения местных жителей циклоспорозом. Подозревают, что часть из них могла заболеть после посещения McDonald's, пишет The Wall Street Journal.

90 человек заболели с середины мая в Иллинойсе, 15 - в Айове с конца июня. Предварительное расследование выявило связь заболевания с употреблением салатов с McDonald's.

Компания заявила, что удалит салаты из меню примерно в 3 тысячах заведений в 14 штатах США "по соображениям безопасности".

Все эти рестораны сотрудничают с одной и той же фирмой-поставщиком, которая поставляла салаты к фастфудов в этих штатах, однако ее название не уточняется.

Временный запрет на продажу салатов также коснулась ресторанов сети, расположенных в Висконсине, Кентукки, Миннесоте, Мичигане, Монтане, Небраске, Огайо и других.

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McDonald's отметил, что сотрудничает с властями, которая расследует случаи отравления, и собирается в ближайшее время сменить поставщика салатов.

Замороженная кукуруза вызвала вспышку инфекции в Европе, от которой погибли уже 9 человек. Как выяснили ученые, эти люди умерли от инфекционного заболевания - листериоза.

11 детей, которые отдыхали в гостинице "Водопад" в Яремче, доставили в больницу с отравлением. У всех больных предварительный диагноз "острый гастроэнтероколит".