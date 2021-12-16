"Маски с нами надолго": Шмигаль рассказал, будет ли в стране локдаун

Шмигаль добавил, что вакцинация полностью не защищает от инфицирования. Фото: facebook.com/dshmyhal/

Высокий уровень вакцинации позволит Украине избежать локдауна.

В стране за семь недель вакцинировали более 7 млн граждан, заявил 16 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль во время гала-ивента "Украина и мир впереди", передает "Укринформ".

"Вакцинальная кампания довольно быстро продвигается. Более 40% вакцинированных среди взрослого населения — это ключевой фактор, который дает возможность пообещать бизнесу, что локдаунов не будет. Если коллектив на 100% вакцинирован и если их клиенты вакцинированы, то ограничений для деятельности и в настоящее время фактически не существует", - сказал он.

Шмигаль добавил, что вакцинация полностью не защищает от инфицирования, однако существенно снижает риск серьезного течения болезни и нагрузки на медицинскую систему. В то же время отдельные ограничительные меры, в частности требование носить защитные маски, останутся актуальными "еще долгое время".

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16 декабря в Украине не осталось областей в оранжевой зоне карантина. Все перешли в красную или желтую. Желтая зона является самой большой. В нее входят 17 регионов. Красная зона насчитывает восемь областей.