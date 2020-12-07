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понедельник, 07 декабря 2020 18:10

Машины скорой помощи пустуют. Врачи бросают медицину

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Машины скорой помощи пустуют. Врачи бросают медицину
Врач скорой помощи рассказал, как работают бригады во время пандемии. Фото: Gazeta.ua

В Украине все чаще увольняются врачи. Машины скорой помощи пустуют, некому выходить на работу. Медики переходят в частные клиники или вообще бросают медицину.

Об этом рассказал Gazeta.ua Владимир Гонтар, врач бригады экстренной медицинской помощи Вышгородской станции в Киевской области. Его бригада выезжает на вызовы к больным коронавирус.

"Я тоже задумывался об увольнении. Профессию менять не хотел бы, а вот за границу уехал. Обидно, когда спасаешь людей, не жалея своего здоровья. Учишься 6 лет и получаешь 4 тысячи зарплаты. А потом еще и выслушиваешь, что ты что-то кому-то обязан. Поэтому лучше несколько часов в день мыть пол в магазине. Есть 300 процентов надбавки, но только при подтвержденных вызовах к инфицированным. Не всегда есть возможность подтвердить: то файл с результатом теста не открылся, то семейный врач отказалась подтверждать. Разные ситуации бывают. В общем треть вызовов связанных с коронавирусом бесплатные. Власть на бумаге написала хорошо, но в жизни этого нет. И никак докажешь. Что-то не нравится - увольняйтесь. Люди так и делают. Пусть на наши места теперь набирают барменов и певцов. Они лучше справятся с медициной".

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Физическое и моральное нагрузки на врачей значительно увеличилось.

"Профильные больницы для больных коронавирусом часто находятся в разных частях области. Приходится ехать 100-190 километров. Если раньше на 1 вызов тратили максимум 2 часа, то теперь можем и 6. И таких 3-4 вызовов в день. Всю дорогу в машине без окон сидим в защитных костюмах. В нем неудобно, жарко, потеешь, даже нет как носа вытереть или в туалет сходить. Минус и в том, что пока одни бригады катаются, весь удар на себя берут оставшиеся. После смены устаем и физически, и морально. Едем на вызов, не зная, что нас ждет. Бывает пациенты зовут, потому что проблемы с сердцем, но скрывают, что уже неделю имеют температуру или вообще не знаю об инфекции. Мы же тоже имеем семьи, которых бережем. Коллеги переживают. Никаких условий, чтобы бригада могла где-то изолироваться нет. Нести домой эту заразу конечно никто не хочет".

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По его словам, пока украинцы не начнут соблюдать карантин - коронавирус не побороть.

"Нашим людям только поесть в кафе и сходить на концерт. Потом массово болеют и всех обвиняют. А самым ума не хватает не ходить, где есть массовые скопления, не ездить лишний раз в общественном транспорте. Руководство страны иногда тоже как-будто живут в параллельном мире и не понимают, что происходит".

На небрежность украинцев жалуется и фельдшер по неотложным состояниям станции скорой медицинской помощи Черкасс Елена Репало:

"Не знаю как еще донести серьезность ситуации, чтобы каждый не пренебрегал ни своим здоровьем, ни здоровьем других, в том числе медработников. Если заболеет большое количество медиков, то, к сожалению, некому будет спасать жизни. Сейчас работы много, а рабочих мало. Бригады очень загружены, работаем день, ночь и 48 часов выходных без заезда на станцию. Только, чтобы перекусить на несколько минут. Многие коллеги болеют или на самоизоляции, ведь пациенты скрывают диагнозы, не сообщают диспетчера о температуре и контакте с ковидним. В таком темпе работать тяжело, но у нас нет выхода. Когда устаю то и сама задумываюсь, чтобы покинуть это дело".

Европейские страны настроены забирать на работу украинских врачей за их высокого профессионализма. Многие медики тоже не против уехать за границу. Основная причина - это заработная плата.

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07
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