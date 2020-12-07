Европейские страны настроены переманить украинских врачей

Украинские медики имеют высокий профессионализм. Фото: pixabay.com

Европейские страны настроены забирать на работу украинских врачей из-за их высокого профессионализма.

"Их профессионализм востребован именно в европейских странах. И мы уже это начали видеть. Потому что европейские страны, в том числе, ориентируются на наши показатели. Если, например, посмотреть на количество людей, умерших от коронавируса, и на показатели официальной статистики, то смертность на 1 миллион населения в нашей стране почти в 2 раза меньше, чем в Польше, почти в 3 раза меньше, чем во Франции", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, много украинских медиков тоже не против уехать за границу. Основная причина - это заработная плата. В бюджетном запросе от Минздрава предусмотрено зарплату в 23 тыс. грн для врача, 17 тыс. - для среднего медицинского персонала, 12 тыс. - для младшего. Однако из-за того, что в конечный проект бюджета заложены меньшие цифры, Минздрав не поддержал проект.

Украинским медикам не стоит ожидать зарплат, которые обещал президент Владимир Зеленский. Такой зарплаты, как в польских врачей, не будет, заявил президент Ассоциации анестезиологов Сергей Дубров.