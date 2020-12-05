Когда повысят зарплату врачам

Польша для своих врачей вдвое увеличила зарплату. Фото: pinterest.com

Украинским медикам не стоит ожидать зарплат, которые обещал президент Владимир Зеленский.

Такой зарплаты как в польских врачей не будет, заявил врач, президент Ассоциации анестезиологов Сергей Дубров 3 декабря в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Вопрос зарплаты крайне важный. Все министры, кроме Степанова, поддержали решение Кабмина по уменьшению финансирования, и проект бюджета включает финансирование не 296 млрд грн, а 156 млрд грн. Я так понимаю, что вопрос о том, что обещал президент в Верховной Раде 20 октября: зарплата врачам 23 тыс. грн, среднем персонала 17 тыс. грн, младшему медперсоналу 12 тыс. грн, этого не будет. Сегодня есть сообщение рекрутов, Польша приглашает анестезиологов на работу по 200 злотых в час. Это при работе на ставку-полторы - 300-400 тысяч гривен", - рассказал он.

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По его словам, Польша для своих врачей вдвое увеличила зарплату, потому что польские врачи ездили в Германию.

"На сегодня Польша сделала зарплату для своих врачей на уровне зарплаты врачей Германии. Если мы будем получать так, как мы получали без надбавок 300%, 8-9 тысяч, то за 400 тысяч я сам поеду в Польшу работать", - сказал Дубров.

ВР приняла постановление, согласно которому в декабре удваивается зарплата помощников народных депутатов. Отныне месячный фонд на для оплаты их труда составит не 25 прожиточных минимумов, а 52.