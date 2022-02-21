Март подарит длинный уикенд: сколько дней будем отдыхать

В марте у украинцев будут длинные выходные и рабочая суббота. Фото: cosmo.com.ua

В марте 2022 года у украинцев будет девять выходных.

Четырехдневный уик-энд будет через Международный день женщин, сообщает Gazeta.ua.

Международный женский день 8 марта в 2022 году выпадает на вторник. Поэтому понедельник, 7 марта, тоже будет нерабочим.

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Выходной в понедельник предстоит отработать в субботу, 12 марта.

В целом выходными в Украине в марте будут 5, 6, 7, 8, 13, 19, 20, 26 и 27 числа.

Начало весны в Украине напомнит о зиме. В начале марта ночью возможны небольшие заморозки. Но уже середина первой декады будет гораздо теплее, хотя будет ветрено и от этого не очень удобно. Ожидаются температурные качели от "минуса" ночью до "плюса" днем. В конце марта установится настоящая весенняя погода.