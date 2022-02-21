Март подарит длинный уикенд: сколько дней будем отдыхать

 
Ексклюзивы
1/5
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Просмотров: 1215
"Преемник Путина не отдаст Крым" – Казарин
"Преемник Путина не отдаст Крым" – Казарин
1 Просмотров: 1143
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
Просмотров: 7758
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
Просмотров: 9514
Создали артобъекты из находок в институте автоматики: в Киеве открыли выставку "Институализация"
Создали артобъекты из находок в институте автоматики: в Киеве открыли выставку "Институализация"
Просмотров: 405
Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото
Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото
Просмотров: 1620
Верховная Рада не найдет виновных в потере Крыма – Казарин
Верховная Рада не найдет виновных в потере Крыма – Казарин
Просмотров: 495
Западная разведка раскрыла сценарий нападения России на Украину – что о нас пишут в мировых СМИ
Западная разведка раскрыла сценарий нападения России на Украину – что о нас пишут в мировых СМИ
Просмотров: 5436
"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль
"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль
1 Просмотров: 3753
Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных
Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
21
3
8
16
8
Прощание с погибшими, выступление Парасюка и бегство Януковича: вспоминаем 21 февраля на Майдане в фото и видео - дата
Прощание с погибшими, выступление Парасюка и бегство Януковича: вспоминаем 21 февраля на Майдане в фото и видео - дата
Эвакуированные жители с оккупированных территорий живут в автобусе - Денисова
Эвакуированные жители с оккупированных территорий живут в автобусе - Денисова
&quot;Время снова дать отпор агрессии Кремля&quot; - в Киеве созвали народное вече
"Время снова дать отпор агрессии Кремля" - в Киеве созвали народное вече
&quot;Слава Украине! Путин - ху*ло&quot; – Одесса вышла на Марш единства
"Слава Украине! Путин - ху*ло" – Одесса вышла на Марш единства
Жгли шины и бросали камни: два года назад селяне вышли на протест - дата
Жгли шины и бросали камни: два года назад селяне вышли на протест - дата
Видео
Все видео
С фирменной "улыбкой": украинским полярникам позировал морской леопард
С фирменной "улыбкой": украинским полярникам позировал морской леопард
Жена Медведчука тайно уехала из Украины - СМИ
Жена Медведчука тайно уехала из Украины - СМИ
"Дно кастрюли" - Клопотенко раскритиковали за выступление на марафоне единения
"Дно кастрюли" - Клопотенко раскритиковали за выступление на марафоне единения
Российская пропагандистка Скабеева испугалась военных НАТО в Украине
Российская пропагандистка Скабеева испугалась военных НАТО в Украине
Скованный "цепью любви" харьковчанин продает ее за $3 млн
Скованный "цепью любви" харьковчанин продает ее за $3 млн
Интервью
1/5
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 963
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 2295
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2376
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 5877
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
5 Просмотров: 4581
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
18 февраля 2022
Просмотров: 504
Шокова терапія
А добре було б писати про якісь речі, що змушують блаженно позіхати і мружитись, ніби дивишся на молоде березневе сонечко, а не про оце все, що вже ...
понедельник, 21 февраля 2022 07:58

Март подарит длинный уикенд: сколько дней будем отдыхать

  Комментировать
Март подарит длинный уикенд: сколько дней будем отдыхать
В марте у украинцев будут длинные выходные и рабочая суббота. Фото: cosmo.com.ua

В марте 2022 года у украинцев будет девять выходных.

Четырехдневный уик-энд будет через Международный день женщин, сообщает Gazeta.ua.

Международный женский день 8 марта в 2022 году выпадает на вторник. Поэтому понедельник, 7 марта, тоже будет нерабочим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 21-27 февраля: что сделать в последнюю неделю зимы, чтобы весна принесла богатство и любовь

Выходной в понедельник предстоит отработать в субботу, 12 марта.

В целом выходными в Украине в марте будут 5, 6, 7, 8, 13, 19, 20, 26 и 27 числа.

Начало весны в Украине напомнит о зиме. В начале марта ночью возможны небольшие заморозки. Но уже середина первой декады будет гораздо теплее, хотя будет ветрено и от этого не очень удобно. Ожидаются температурные качели от "минуса" ночью до "плюса" днем.

В конце марта установится настоящая весенняя погода.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Март подарит длинный уикенд: сколько дней будем отдыхать». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
февраля

Прощание с погибшими, выступление Парасюка и бегство Януковича: вспоминаем 21 февраля на Майдане в фото и видео - дата

Самое читаемое
В России составили список тех, кого нужно убить или арестовать при вторжении — СМИ
В России составили список тех, кого нужно убить или арестовать при вторжении — СМИ 5 Просмотров: 31502
Рианна празднует день рождения: самые горячие снимки и хиты королевы поп-музыки
Рианна празднует день рождения: самые горячие снимки и хиты королевы поп-музыки
20
 Просмотров: 27308
&quot;Слава Украине! Путин - ху*ло&quot; – Одесса вышла на Марш единства
"Слава Украине! Путин - ху*ло" – Одесса вышла на Марш единства
16
 2 Просмотров: 25966
В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс
В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс 4 Просмотров: 21420
&quot;Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет&quot; - Ющенко
"Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет" - Ющенко 2 Просмотров: 11016
Общество
Прощание с погибшими, выступление Парасюка и бегство Януковича: вспоминаем 21 февраля на Майдане в фото и видео - дата
Прощание с погибшими, выступление Парасюка и бегство Януковича: вспоминаем 21 февраля на Майдане в фото и видео - дата
21
 Просмотров: 9
В Украине будет держаться весеннее тепло, но будут досаждать дожди: синоптики назвали регион
В Украине будет держаться весеннее тепло, но будут досаждать дожди: синоптики назвали регион Просмотров: 135
Гороскоп на 21 февраля: как сделать понедельник легким и успешным
Гороскоп на 21 февраля: как сделать понедельник легким и успешным
 Просмотров: 198
Как защититься от нечисти и какая погода укажет на скорый приход весны – приметы 21 февраля
Как защититься от нечисти и какая погода укажет на скорый приход весны – приметы 21 февраля Просмотров: 153
Церковный праздник 21 февраля – сегодня вспоминают "малого" пророка
Церковный праздник 21 февраля – сегодня вспоминают "малого" пророка Просмотров: 180
Больше всего комментируют
13
Зеленский в очередной раз предложил Путину встретиться
5
В России составили список тех, кого нужно убить или арестовать при вторжении — СМИ
4
В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс
2
Британия запретит въезд российским олигархам в случае вторжения в Украину
2
"Слава Украине! Путин - ху*ло" – Одесса вышла на Марш единства
Голосов: 58636
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть