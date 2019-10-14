"Маркив не виноват": в Киеве требуют справедливости для нацгвардейца

Нацгвардеец Виталий Маркив имеет гражданство Украины и Италии. 30 июня 2017-го его арестовали его в аэропорту Болоньи, когда с женой приехал в отпуск к своей матери - она живет в области Марке. Фото: Радио Свобода

Под зданием Министерства иностранных дел Украины в Киеве прошла акция в поддержку нацгвардейца Виталия Маркива, осужденного в Италии до 24 лет тюрьмы.

Присутствовали несколько десятков активистов и жена Маркива, сообщает "Укринформ".

Держат плакаты с надписью "Италия, услышь Укр/ Ua", Свободу Маркиву"," Маркив не виноват ".

Вблизи дежурят правоохранители и полиция диалога.

"В День Защитника Украины мы выйдем, чтобы спросить у МИД о состоянии "дела Маркива" и требовать активизации процесса его освобождения", - отмечали организаторы мероприятия. Требуют справедливого суда для нацгвардейца.

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Также планируется шествие к посольству Италии в Киеве.

Нацгвардейца 29-летнего Виталия Маркива 12 июля приговорили к 24 годам тюрьмы в итальянском городе Павия. Его считают виновным в гибели итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова близ Славянска на Донбассе в мае 2014-го. Находясь на горе Карачун, по версии прокуроров, Маркив передал информацию о журналистах украинской армии. В результате минометного обстрела двое погибли, а французский репортер Уильям Рогелон получил ранение. Он - главный свидетель по делу. Адвокат Украинский Раффаэлле Делла Валле говорит, что никаких записей о соучастии Маркива в обстреле нет. Только слова свидетелей. Защита настаивала, что погибшие стали жертвами перекрестного огня. В зоне боевых действий они были без опознавательных знаков.