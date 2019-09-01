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понедельник, 02 сентября 2019 09:58

Маркировка лекарств и туалеты в метро: какие изменения в сентябре ждут украинцев

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  На упаковках всех медицинских препаратов должна появиться специальная 2D-маркировка. Фото: ye.ua
На упаковках всех медицинских препаратов должна появиться специальная 2D-маркировка. Фото: ye.ua

С сентября в Украине начинаются нововведения в разных сферах жизни украинцев.

С этого учебного года школьная форма станет обязательной, указ об этом подписал президент Владимир Зеленский летом.

Также продолжится реформирование среднего образования, речь идет о новой украинской школе, которую впервые ввели в прошлом году. В рамках этой реформы с 1 сентября в Украине:

-учитель не имеет права объявлять оценки на весь класс, он может лишь описательно оценить усилия школьника;

-оценки выставляются в дневники или объявляться в индивидуальном порядке;

-для детей, которые вынуждены пропускать много занятий из-за болезни или других уважительных причин, учителя должны будут составить специальный учебный план;

-в школах исчезнут доски почета с отличниками.

С 1 сентября в силу вступят новые изменения в Государственных строительных норм (ДБН). Часть изменений коснется украинских дорог общего пользования. Все это распространяется на строительство новых, реконструкцию и капремонт существующих дорог вне населенных пунктов.

Согласно государственным строительным нормам на обочинах и участках трассы с повышенной опасностью будут использовать шумовые полосы. Во время наезда автомобиля на них пассажиры автомобиля будут чувствовать сильную вибрацию. В профильном министерстве надеются, это будет напоминать водителю сбавить скорость и быть внимательным на дороге. Также иначе отныне будут строить дороги. Полоса движения-сузится, а остановочная-расширится.

Теперь, сужается ширина левых полос движения на дорогах 1 категории - с тремя и более полосами движения в одном направлении. Теперь она составит 3,5 м вместо 3,75 м. А новая ширина остановочной полосы составит 3 м вместо 2,5 м.

В метрополитенах должны появиться автоматические системы раннего выявления чрезвычайных ситуаций, которые нужно будет устанавливать при строительстве новых станций или же при реконструкции старых. Специальные датчики контроля деформации строительных конструкций позволят автоматически обнаруживать угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций - трещины в стене или риск возгорания, после чего оперативно сообщают об этом в диспетчерский пункт.

Также с 1 сентября при проектировании новых станций метро или при проведении их реконструкции должны обязательно предусматриваться туалеты для пассажиров.

С сентября клиентам "Нафтогаза" впервые позволят заранее купить газ на зиму по низким ценам. Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно обратиться к клиентского центра своей газоснабжающей компании, подписать дополнительный договор и внести предоплату.

От первого числа на упаковках всех медицинских препаратов должна появиться специальная 2D-маркировка. Исключительно его наличие станет индикатором гарантии качества лекарств. Более подробно узнать о препарате можно будет после сканирования маркировки смартфоном. Приложение для такой идентификации уже разрабатывает Министерство экономического развития и торговли Украины. В МОЗ говорят, что в конце года он будет готов и можно будет проверить качество всех лекарств в аптеках.

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В июле 2019-го инфляция в годовом выражении составила 9,1%. Ближайшие месяцы показатели будут низкими.

"В конце лета-начале осени увеличивается предложение овощей и фруктов. Кроме того, вследствие укрепления гривни в ближайшие 1-2 месяца инфляция будет низкой", - написал в Facebook председатель совета Нацбанка Богдан Данилишин.

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Дата
02
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