Майкл Щур отказался проходить судебно-медицинскую экспертизу после нападения

Щур отказался от экспертизы. Фото: Instagram

Известный ведущий Майкл Щур решил не проходить судебно-медицинскую экспертизу после нападения на него.

Журналист Роман Винтонив, известный под псевдонимом Майкл Щур, заявил, что между ним и парнями на самокатах произошел спор. Ему в глаза распылили газ из баллончика и ударили, сообщил он в фейсбук.

Сразу после инцидента журналист обратился в полицию.

Но 22 апреля он назвал три причины, почему он не будет проходить экспертизу:

следов от газового баллона нет;

содранная кожа на лице – из-за удара лицом об асфальт;

ударили один раз, следов нет.

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Журналист сообщил, что 21 апреля в обед на перекрестке улиц Ярославов Вал и Франко он переходил дорогу по пешеходному переходу, когда заметил 2 парней, которые ехали по велодорожке на самокатах. Остановился, чтобы их пропустить. Первого пропустил, а второму "громко рявкнул: "Пропускай пешеходов". После этого между парнем и журналистом начался спор.